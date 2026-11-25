27 Pembalap Elite Dunia Siap Ramaikan FIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol

JAKARTA – FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 siap menghadirkan persaingan sengit dengan kehadiran deretan pembalap elite dunia. Sebanyak 27 pembalap dipastikan ambil bagian dalam ajang yang untuk pertama kalinya digelar di Asia tersebut. Mereka akan bersaing memperebutkan gelar juara di Ancol Rallycross Circuit, Jakarta, pada 5-6 Desember 2026.

Sebanyak 13 racer akan bersaing di kelas RX1, sedangkan 14 lainnya turun di kelas RX5. Mayoritas peserta memiliki pengalaman panjang di kejuaraan rallycross internasional. Bahkan, sejumlah di antaranya merupakan legenda motorsport dunia dan juara bertahan kompetisi rallycross Eropa.

"Dari 27 pembalap yang sudah mengonfirmasi keterlibatan mereka, 13 di antaranya akan bertarung di Kelas RX1 dan 14 pembalap akan bersaing di Kelas RX5. Rata-rata semuanya sudah memiliki jam terbang tinggi di kejuaraan rallycross dunia, bahkan di antaranya adalah legenda motorsport dunia dan juara bertahan rallycross Eropa," ujar Deputy Chief of SARGA MOTORSPORT, Ricky Wirjan.

1. Legenda Motorsport Dunia

Salah satu nama besar yang menjadi sorotan adalah legenda reli dunia asal Prancis, Sébastien Loeb. Peraih sembilan gelar juara dunia World Rally Championship (WRC) secara beruntun tersebut akan memperkuat Tim SARGA MOTORSPORT di kelas RX1.

Loeb akan berduet dengan Kevin Hansen, juara FIA Extreme H World Cup 2025. Kehadiran Hansen juga menambah daya tarik kompetisi mengingat keluarganya memiliki reputasi besar dalam dunia rallycross.

Persaingan kelas RX1 semakin menarik dengan kehadiran Tim Kristoffersson Motorsport (KMS). Tim yang belakangan mendominasi kompetisi rallycross Eropa itu menurunkan dua pembalap andalannya, Johan Kristoffersson dan Ole Christian Veiby.

Kristoffersson merupakan juara bertahan FIA European Rallycross asal Swedia. Dia juga tercatat telah mengoleksi delapan gelar FIA World Rallycross Championship (World RX) dan 48 kemenangan di ajang tersebut.

Sementara itu, rekan setimnya, Ole Christian Veiby, berhasil meraih gelar World RX pertamanya pada 2024. Dia kemudian kembali meraih kemenangan di Turki pada 2025.

Kristoffersson mengaku antusias menyambut kesempatan tampil di Jakarta. Ia menilai sirkuit baru dan karakter kompetisi yang berbeda akan menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap.

"Saya sangat menantikan balapan di Jakarta. Akan sangat menyenangkan menjelajahi negara baru dan mencoba sirkuit yang benar-benar baru. Setiap heat dan setiap penampilan akan sangat penting, tanpa ruang untuk melakukan kesalahan. Jadi, persiapan dan eksekusi akan menjadi kunci," ujar Kristoffersson, dikutip dari situs resmi FIA Rallycross.

Selain nama-nama tersebut, kelas RX1 juga akan diramaikan duet ayah dan anak Oliver O'Donovan serta Patrick O'Donovan dari Tim RX Racing. Kemudian, ada Mandie August dari ALL-INKL.COM Münnich Motorsport yang menjadi satu-satunya pembalap perempuan di kelas tersebut. Indonesia juga memiliki wakil di kelas RX1 melalui TB Adhi.

Berikut Daftar Pembalap Kelas RX1:

1. Oliver O'Donovan (Irlandia)

2. Patrick O'Donovan (Britania Raya)

3. Johan Kristoffersson (Swedia)

4. Sébastien Loeb (Prancis)

5. TB Adhi (Indonesia)

6. Filip Thoren (Swedia)

7. Casper Jansson (Swedia)

8. Mandie August (Jerman)

9. Kevin Hansen (Swedia)

10. Tamás Kárai (Hungaria)

11. René Münnich (Jerman)

12. Andor Trepak (Hungaria)

13. Ole Christian Veiby (Norwegia)