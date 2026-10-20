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Daftar Harga Tiket FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026: Paling Murah Rp315.000!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |09:57 WIB
Daftar Harga Tiket FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026: Paling Murah Rp315.000!
Ricky Wirjan menjabarkan rencana penyelenggaraan FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menawarkan sejumlah kategori tiket dengan harga mulai Rp315.000 hingga Rp24,75 juta. Ajang balap yang akan berlangsung di Ancol Rallycross Circuit, Jakarta, pada 5-6 Desember 2026 itu juga menghadirkan fasilitas layanan premium bagi penonton.

Deputy Chairman FIA Rallycross World Cup Indonesia, Ricky Wirjan, menjelaskan tiket dibagi menjadi tiga kategori utama, yakni General Admission (GA), Grandstand, dan VIP Hospitality. Setiap kategori menawarkan lokasi menonton dan fasilitas berbeda sesuai harga yang ditetapkan penyelenggara.

Ricky Wirjan menjelaskan tiket dibagi menjadi tiga kategori utama. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Ricky Wirjan menjelaskan tiket dibagi menjadi tiga kategori utama. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Untuk kategori General Admission, tiket GA Outfield dijual seharga Rp315.000 dengan akses menonton dari area berdiri di zona luar sirkuit. Sementara itu, tiket GA Infield dibanderol Rp472.000 dengan akses ke area dalam sirkuit.

Bagi penonton yang menginginkan tempat duduk, tiket Grandstand A, B, C, dan D kategori Regular dijual seharga Rp1.381.000. Harga yang sama berlaku untuk Grandstand A Regular bagi pengguna kursi roda, sedangkan tiket Grandstand E, F, dan G kategori Premium dibanderol Rp1.665.000.

1. Tersedia Kategori VIP

Penyelenggara juga menawarkan kategori VIP Hospitality dengan harga lebih tinggi karena dilengkapi fasilitas premium. Ricky menegaskan, paket tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman yang berbeda dari sekadar menyaksikan balapan.

“Kalau berbicara mengenai kategori premium, seperti VIP dan hospitality, yang kami tawarkan bukan sekadar tiket untuk menonton balapan, melainkan sebuah pengalaman,” ujar Ricky kepada awak media, termasuk Okezone, di Kawasan Menteng, Jakarta, Senin 19 Oktober 2026.

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