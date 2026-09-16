Diikuti Sebastien Loeb hingga Kevin Hansen, Sirkuit Ancol Mulai Dipoles Jelang FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026!

FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 akan digelar di Ancol pada 5-6 Desember 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

SIRKUIT Ancol mulai dipoles menjelang gelaran FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026. CEO SARGA CO, Nugdha Achadie, mengungkapkan Sirkuit Ancol akan disulap agar memenuhi kriteria untuk menggelar ajang rallycross.

Persiapan menuju penyelenggaraan FIA Rallycross World Cup yang digelar di Ancol Rallycross Circuit, Jakarta pada 5-6 Desember 2026 memasuki tahap baru. Pembangunan lintasan balap yang memiliki karakteristik unik mulai dilakukan panitia penyelenggara.

Kevin Hansen salah satu bintang di FIA Rallycross World Cup 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

1. Kerjasama dengan Banyak Pihak

Balapan rallycross memiliki keunikan karena digelar di lintasan balap yang memadukan permukaan aspal dan gravel. Nugdha menuturkan, pembangunan Sirkuit Ancol untuk rallycross akan bekerja sama dengan semua pihak, terkhusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Hari ini kami memulai pembangunan lintasan rallycross di Sirkuit Ancol. Keunikan lintasan rallycross yang menggabungkan permukaan aspal dan gravel menjadi salah satu persiapan paling penting bagi penyelenggaraan event ini," kata Nugdha dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 15 September 2026.

"Kami bekerja sama erat dengan IMI, FIA, dan para stakeholder terkait untuk memastikan lintasan, venue, dan fasilitas pendukung dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan kompetisi dan standar internasional," lanjutnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pengprov DKI Jakarta, Andri Yansyah yang mewakili Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, memastikan pihaknya bakal mendukung penuh penyelenggaraan FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026.