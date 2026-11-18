Panduan Lengkap Spot Menonton Terbaik FIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol

JAKARTA – Ajang balap bergengsi FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 siap memanaskan Ancol Rallycross Circuit, Jakarta, pada 5-6 Desember 2026 mendatang. Balapan tersebut pun menawarkan berbagai pilihan spot strategis bagi para penonton.

Berbeda dengan balapan pada umumnya, rallycross menggunakan kombinasi lintasan aspal dan tanah (gravel). Sirkuit dengan 11 tikungan, satu jump zone, dan satu jalur joker lap tersebut diprediksi menghadirkan persaingan menarik sejak start hingga garis finish.

1. Pilihan Area General Admission dan Grandstand

Deputy Chief of SARGA MOTORSPORT, Ricky Wirjan, menjelaskan setiap kategori tiket dirancang untuk memberikan pengalaman menonton yang berbeda. Mulai dari penonton yang ingin menyaksikan aksi pembalap dari jarak dekat hingga pengunjung yang mengutamakan kenyamanan selama balapan berlangsung.

“Setiap spot kami rancang untuk memberikan pengalaman berbeda. Penonton yang ingin menyaksikan balapan dari jarak paling dekat bisa memilih General Admission, sementara yang ingin menikmati balapan sambil duduk tersedia Grandstand," ujar Ricky Wirjan dikutip dari keterangan resmi FIA Rallycross World Cup 2026, Rabu (18/11/2026).

"Bagi yang menginginkan kenyamanan lebih, kami juga menghadirkan VIP Hospitality,” tambahnya.

FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026

Kategori General Admission (GA) menjadi pilihan bagi penonton yang ingin merasakan atmosfer balapan dari dekat dengan format berdiri. Area ini terbagi menjadi dua lokasi, yakni GA Infield yang berada di dalam sirkuit dan GA Outfield di sisi luar lintasan.

Salah satu titik menarik berada di sekitar starting grid karena penonton dapat menyaksikan enam hingga delapan mobil melesat secara bersamaan menuju Tikungan 1. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat langsung kemampuan pembalap mengendalikan mobil saat melewati kombinasi aspal dan gravel tanpa harus mengganti ban.

2. Hiburan Akhir Pekan

Bagi yang menginginkan pengalaman menonton dengan tempat duduk, tersedia Grandstand Regular A-D di depan Tikungan 4. Lokasi tersebut menawarkan pemandangan langsung ke jump zone, tempat mobil balap melakukan lompatan setinggi sekitar 1-1,5 meter dengan potensi jarak mencapai 10-20 meter sebelum kembali ke lintasan.