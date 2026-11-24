Juara Umum dengan 306 Emas, Penyelenggaraan Porprov Banten 2026 di Tangsel Jadi Standar Baru

TANGSEL – Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menuai apresiasi tinggi dari Gubernur Banten, Andra Soni, atas keberhasilannya menyelenggarakan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026. Pujian tersebut disampaikan Andra seusai seremoni penutupan pesta olahraga tingkat provinsi di Alun-Alun Pondok Aren, Senin 23 November 2026.

Atas nama Pemerintah Provinsi Banten, Andra menyampaikan rasa terima kasih kepada Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, Panitia Besar (PB) Porprov VII Banten 2026, KONI Banten, serta seluruh atlet, pelatih, dan perangkat pertandingan yang turut menyukseskan kompetisi bagi delapan kabupaten/kota tersebut.

"Alhamdulillah, penyelenggaraan berjalan dengan baik dan tahapan-tahapannya juga diselenggarakan dengan baik. Semoga ini ke depan menjadi pendorong untuk makin meningkatnya prestasi olahraga di Provinsi Banten," ujar Andra Soni dalam keterangan resminya, Selasa (24/11/2026).

1. Puji Kesiapan Tangsel

Andra menilai pencapaian ini memiliki makna istimewa mengingat Tangsel merupakan daerah pemekaran termuda di Banten yang belum memiliki fasilitas olahraga selengkap wilayah lain, termasuk ketiadaan stadion berkapasitas minimal 15 ribu penonton. Kendati demikian, keterbatasan infrastruktur tersebut tidak menghalangi Tangsel untuk menjadi tuan rumah ajang dengan jumlah cabang olahraga terbanyak sepanjang sejarah Porprov Banten.

Porprov Banten 2026

"Dengan jumlah cabang olahraga paling besar selama penyelenggaraan Porprov, alhamdulillah Tangerang Selatan mampu menjadi tuan rumah yang baik," tambah Andra.

Kesuksesan sebagai penyelenggara semakin paripurna setelah kontingen tuan rumah tampil dominan dan mengukuhkan diri sebagai juara umum. Berdasarkan klasemen akhir, Tangsel memuncaki perolehan dengan total 763 medali yang terdiri dari 306 emas, 228 perak, dan 229 perunggu.

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, sebelumnya mengungkapkan rasa syukur atas perjuangan para atlet yang dinilai sebagai hasil nyata pembinaan olahraga berkelanjutan. Ia berharap status juara umum ini memicu motivasi atlet untuk terus mengasah kemampuan pada kejuaraan-kejuaraan mendatang.