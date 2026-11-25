Kisah Perjuangan 3 Wakil Indonesia Menembus BWF World Tour Finals 2026 di Hangzhou

TIM bulu tangkis Indonesia memastikan pengiriman tiga wakil ke ajang BWF World Tour Finals (WTF) 2026 yang akan diselenggarakan di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, pada 9 hingga 13 Desember 2026 mendatang. Tiket menuju turnamen penutup musim tersebut resmi dikunci menyusul berakhirnya penghitungan klasemen Race to Finals selepas gelaran Hong Kong Open 2026.

Tiga amunisi Merah Putih yang akan berjuang membawa pulang gelar terdiri dari Alwi Farhan di sektor tunggal putra, pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri pada nomor ganda putra, serta duet Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti di ganda putri. Tanpa kehadiran wakil di nomor tunggal putri maupun ganda campuran, seluruh ekspektasi publik Tanah Air kini bertumpu pada ketiga pilar tersebut.

Lolosnya tiga wakil ini sekaligus menyalakan asa untuk mengakhiri puasa laga puncak Indonesia yang sudah berlangsung selama tiga edisi terakhir. Sebelumnya, prestasi tertinggi terakhir Indonesia terjadi pada edisi 2022 saat Anthony Sinisuka Ginting dan ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan keluar sebagai runner-up.

1. Tantangan Berat Alwi Farhan dan Ambisi Fajar/Fikri

Bagi pebulu tangkis tunggal putra berusia 21 tahun, Alwi Farhan, keberhasilan menembus jajaran elite di Hangzhou menjadi tonggak debut yang sangat bersejarah dalam kariernya. Meski demikian, ia langsung dihadapkan pada ujian terjal karena harus berjibaku dengan juara dunia 2026 Alex Lanier, juara bertahan Christo Popov, serta deretan bintang unggulan seperti Kunlavut Vitidsarn dan Anders Antonsen.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Peta persaingan tunggal putra kali ini menyuguhkan anomali menarik karena tuan rumah China tidak meloloskan satu pun wakil ke dalam daftar delapan peserta teratas. Sebaliknya, benua Eropa tampil mendominasi komposisi peserta dengan mengirimkan tiga wakil andalannya, yakni Lanier, Popov, dan Antonsen.

Di sektor ganda putra, pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri membawa misi penebusan setelah kiprah mereka terhenti di fase grup pada edisi BWF WTF 2025. Jalan terjal sudah menanti Fajar/Fikri karena mereka harus bersaing ketat melawan pasangan-pasangan papan atas dunia seperti Kim Won-ho/Seo Seung-jae (Korea Selatan), Liang Wei Keng/Wang Chang (China), dan Goh Sze Fei/Nur Izzuddin Rumsani (Malaysia).