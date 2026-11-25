Porprov Banten 2026 Momentum Tingkatkan Prestasi Atlet Nasional

JAKARTA - Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 menjadi momentum untuk terus meningkatkan prestasi olahraga melalui pembinaan atlet yang berkelanjutan. Hal itu diungkapkan Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie.

Diketahui, Porprov VII Banten 2026 mempertandingkan 60 cabang olahraga yang tersebar di 71 lokasi pertandingan. Sekira 11.000 atlet dan ofisial dari delapan kabupaten dan kota se-Provinsi Banten, ambil bagian dalam ajang itu.

Tangsel sebagai tuan rumah mengukuhkan diri sebagai juara umum Porprov VII Banten 2026. Total 306 emas, 228 perak, dan 229 perunggu, atau 763 medali, berhasil disabet.

1. Motivasi Perkuat Pembinaan

Benyamin menegaskan, kesuksesan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperkuat pembinaan dan pengembangan olahraga. Langkah itu wajib terus dilakukan meski seluruh rangkaian pertandingan telah berakhir.

“Jangan sampai setelah Porprov berakhir, semangat dan prestasi yang telah dibangun ikut berakhir,” ujar Benyamin, Rabu (25/11/2026).

2. Syukur dan Bangga

Lebih lanjut, Benyamin menyampaikan rasa syukur dan bangga atas keberhasilan Kota Tangerang Selatan menyelenggarakan pesta olahraga tingkat Provinsi Banten tersebut. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banten merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah.

Kepercayaan tersebut diwujudkan melalui berbagai persiapan, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pertandingan, hingga pelayanan kepada seluruh kontingen dan tamu yang hadir. Benyamin menilai keberhasilan penyelenggaraan ajang tersebut merupakan hasil kerja keras, koordinasi, dan kolaborasi berbagai pihak yang telah berkontribusi menyukseskan seluruh rangkaian pertandingan.

“Secara khusus, saya juga menyampaikan selamat kepada kontingen Kota Tangerang Selatan atas keberhasilannya meraih gelar juara umum Porprov VII Banten Tahun 2026. Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan dan prestasi olahraga di Kota Tangerang Selatan,” ungkapnya.

Benyamin mengingatkan pentingnya menjaga nilai sportivitas dan semangat persaudaraan yang telah terbangun selama pertandingan. Menurutnya, olahraga tidak hanya berbicara tentang kemenangan dan perolehan medali, tetapi juga perjuangan, ketekunan, serta sikap saling menghormati.

Ia berharap semangat kompetisi dan kebersamaan selama Porprov dapat terus terpelihara serta menjadi motivasi bagi seluruh atlet untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi berbagai ajang olahraga berikutnya. Selain mencatatkan prestasi di bidang olahraga, penyelenggaraan Porprov VII Banten 2026 juga turut memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Tangsel.

“Kehadiran ribuan atlet, ofisial, dan pendukung dari berbagai daerah turut menggerakkan aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor perhotelan, kuliner, transportasi, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujarnya.

Benyamin menilai penyelenggaraan ajang olahraga berskala besar memiliki manfaat yang lebih luas bagi daerah. Selain menjadi wadah pembinaan dan peningkatan prestasi atlet, kegiatan tersebut juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka peluang usaha bagi masyarakat.