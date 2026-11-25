Samai Rekor 8 Gelar Kelas MotoGP Giacomo Agostini, Marc Marquez Incar Catatan Kemenangan Valentino Rossi

MARC Marquez sempat berujar gelar juara dunia kesepuluhnya tidak akan mengubah hidupnya, namun ekspresi kelegaan luar biasa justru terpancar jelas dari pembalap Ducati tersebut sesaat setelah balapan di MotoGP Portugal 2026. Rekaman video dari dalam ruang tim memperlihatkan betapa besar tekanan mental yang dipikulnya hingga akhirnya berhasil mengunci mahkota MotoGP tahun ini.

Selebrasi juara Marquez sempat tertunda sehari akibat kecelakaan pada fase akhir balapan Sprint. Namun, pembalap asal Spanyol itu menebusnya dengan bermain aman dan finis di posisi kedelapan pada balapan utama MotoGP Portugal 2026.

Dalam video yang dirilis MotoGP.com, Marquez tampak berbincang langsung dengan Kepala Komunikasi MotoGP Ducati, Artur Vilalta, mengenai betapa beratnya menjaga ketenangan di lintasan demi mengamankan gelar. "Hari ini saya harus bermain aman," ujar Marquez kepada Vilalta.

1. Tekanan Mental Berat Menjelang Garis Akhir

Marquez kemudian menggambarkan betapa menguras emosinya penantian untuk segera menuntaskan perburuan gelar juara dunia sebelum seri penutup digelar.

"Tahukah kamu bagaimana rasanya menjalani satu minggu lagi dengan perasaan seperti ini?" tanya Marquez kepada Vilalta.

Marc Marquez juara dunia MotoGP 2026. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Ketika Vilalta merespons bahwa tekanan tersebut jauh lebih baik ketimbang tidak berada dalam jalur perebutan gelar juara sama sekali, Marquez langsung membalas sambil menghela napas lega.

"Tapi satu minggu lagi seperti ini akan mengurangi sepuluh tahun dari hidup saya! Ini sudah selesai... Sudah selesai," ucapnya.

Keberhasilan ini menempatkan Marquez sejajar dengan legenda balap Italia, Giacomo Agostini sebagai pengoleksi delapan gelar juara dunia kelas premier. Sementara itu, total 10 gelar juara dunia di semua kelas membuatnya hanya berada di belakang Agostini dengan 15 gelar dan Angel Nieto yang mengoleksi 13 gelar.