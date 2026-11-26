Jadwal Drawing BWF World Tour Finals 2026: Menanti Lawan Wakil Indonesia!

JADWAL drawing BWF World Tour Finals 2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, drawing akan dilangsungkan di Hangzhou, China pada Sabtu 5 Desember 2026 pukul 10.00 WIB.

1. Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2026

Hingga hari ini, Kamis (26/11/2026) sudah tiga ada wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2026 yang digelar di Hangzhou, China pada 9-13 Desember 2026. Sebanyak tiga wakil yang dimaksud adalah Alwi Farhan (tunggal putra), Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putra) dan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti (ganda putri).

Fajar dan Fikri siap tempur di BWF World Tour Finals 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Alwi Farhan ditempatkan sebagai unggulan ketiga dalam turnamen ini. Sementara itu, Fajar/Fikri menempati unggulan keempat.

Bagaimana dengan Tiwi/Fadia? Tiwi/Fadia gagal masuk daftar unggulan. Sekadar diketahui, hanya empat pebulu tangkis dengan performa terbaik di BWF World Tour 2026 yang masuk daftar unggulan.

2. Peluang Alwi Farhan Menggila

Alwi Farhan ditempatkan sebagai unggulan ketiga di nomor tunggal putra. Ia bersanding dengan Christo Popov (unggulan 1, Prancis), Anders Antonsen (unggulan 2, Denmark) dan Kunlavut Vitidsarn (unggulan 4, Thailand).

Selain empat unggulan di atas, peserta nomor tunggal putra BWF World Tour Finals 2026 adalah Victor Lai (Kanada), Lakshya Sen (India), Chou Tien Chen (Taiwan) dan Alex Lanier (Prancis).