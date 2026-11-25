Insan Pacuan Kuda Tunjukkan Kepedulian terhadap 15 Kuda Hasil Penyelamatan

SEBANYAK 15 ekor kuda hasil penyelamatan atau rescue mendapatkan dukungan perawatan medis dari SARGA.CO melalui kerja sama dengan Jakarta Animal Aid Network (JAAN) Domestic. Kolaborasi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan kuda-kuda yang sebelumnya digunakan sebagai kuda delman.

Kerja sama tersebut resmi dimulai setelah kedua pihak menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Shelter JAAN Domestic, Bogor, Selasa (24/11/2026). Penandatanganan itu dihadiri sejumlah perwakilan kedua organisasi, termasuk Direktur Utama SARGA.CO Nugdha Achadie dan Founder sekaligus CEO JAAN, Karin Helga Franken.

Melalui kesepakatan tersebut, SARGA.CO akan menanggung biaya medis, obat-obatan, serta kebutuhan perawatan selama satu tahun bagi 15 kuda yang berada dalam penanganan JAAN Domestic. Kuda-kuda tersebut sebelumnya diselamatkan dan dipensiunkan dari pekerjaan sebagai kuda delman karena faktor usia, kondisi fisik, hingga riwayat luka dan trauma.

Sejumlah kuda hasil penyelamatan itu diketahui membutuhkan perhatian khusus. Selain faktor usia, beberapa di antaranya mengalami gangguan kesehatan akibat beban pekerjaan dan kondisi kehidupan yang pernah mereka jalani.

Direktur Utama SARGA.CO, Nugdha Achadie, mengatakan kesejahteraan hewan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan industri olahraga dan hiburan. Menurutnya, pertumbuhan industri harus diiringi dengan tanggung jawab terhadap makhluk hidup.

“Bagi SARGA.CO, perkembangan industri olahraga dan hiburan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan serta makhluk hidup yang menjadi bagian dari ekosistemnya. Kami berharap komitmen selama satu tahun ini dapat membantu JAAN memberikan perawatan yang layak dan berkelanjutan bagi kuda-kuda hasil penyelamatan, sekaligus mendorong kepedulian lebih luas terhadap kesejahteraan kuda,” ucap Nugdha dalam keterangannya, Selasa (24/11/2026).

Dalam kerja sama ini, JAAN Domestic bertindak sebagai mitra pelaksana yang bertanggung jawab menangani dan merawat ke-15 kuda tersebut. Organisasi yang bergerak di bidang perlindungan dan kesejahteraan hewan itu memiliki pengalaman panjang dalam penanganan satwa, termasuk melalui Program Peduli Kuda Pekerja yang telah berjalan sejak 2009.

Program tersebut tidak hanya berfokus pada penyelamatan dan penanganan medis. JAAN juga melakukan pendampingan kepada pemilik kuda, kusir, komunitas, hingga instansi terkait guna meningkatkan standar kesejahteraan kuda pekerja secara berkelanjutan.