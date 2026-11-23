Jangan Terburu-buru Kembali Olahraga setelah Cedera, Kenali Tahapan Return to Sport

BISA kembali berolahraga setelah mengalami cedera tentu menjadi hal yang dinantikan, terutama bagi mereka yang rutin bermain padel, badminton, sepakbola, hingga berlari. Namun, ketika rasa nyeri mulai menghilang, bukan berarti tubuh sudah sepenuhnya siap melakukan aktivitas fisik seperti sebelumnya.

Ilustrasi seseorang sedang bermain padel. (Foto: Okezone/Ari Sandita)

Pasalnya, pemulihan cedera tidak hanya ditandai dengan hilangnya rasa sakit. Kekuatan otot, stabilitas sendi, keseimbangan, hingga koordinasi gerak juga perlu dipastikan kembali berfungsi dengan baik.

Jika terlalu terburu-buru kembali berolahraga dengan intensitas tinggi, risiko mengalami cedera berulang bisa meningkat. Karena itu, ada proses yang perlu dilalui sebelum seseorang benar-benar kembali ke lapangan, yakni Return to Sport.

1. Tiap Olahraga Punya Tuntutan Fisik Berbeda

Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Bethsaida Hospital Gading Serpong, dr. Arie Saminarto Sutopo, Sp.KO., Subsp. ALK (K), menjelaskan kesiapan tubuh untuk kembali berolahraga perlu disesuaikan dengan tuntutan fisik dari masing-masing jenis aktivitas.

“Setiap olahraga memiliki tuntutan fisik yang berbeda. Karena itu, sebelum kembali berolahraga, perlu dipastikan kekuatan otot, stabilitas sendi, dan kemampuan tubuh melakukan gerakan sudah pulih sesuai kebutuhan olahraga tersebut. Evaluasi ini penting untuk mengurangi risiko cedera berulang, bukan sekadar menentukan kapan pasien boleh berolahraga lagi,” jelasnya.

Salah satu kesalahan yang sering terjadi setelah cedera adalah menganggap tubuh sudah pulih hanya karena aktivitas sehari-hari bisa dilakukan tanpa rasa sakit.

Padahal, kemampuan berjalan atau naik tangga memiliki tuntutan fisik yang berbeda dibandingkan berlari, melompat, mengubah arah secara mendadak, atau melakukan gerakan eksplosif saat berolahraga.