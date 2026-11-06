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FIA Rallycross World Cup 2026 Buka Kesempatan Pembalap Lokal Bersaing di Level Dunia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |15:15 WIB
FIA Rallycross World Cup 2026 Buka Kesempatan Pembalap Lokal Bersaing di Level Dunia
FIA Rallycross World Cup 2026 Buka Kesempatan Pembalap Lokal Bersaing di Level Dunia. (Foto: Ist)
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JAKARTA – Gelaran FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan pembalap internasional. Ajang yang berlangsung pada 5-6 Desember 2026 di Ancol Rallycross Circuit, Jakarta, itu juga membuka kesempatan bagi pembalap nasional melalui Sarga Rallycross Cup (SRX Cup).

SRX Cup menjadi ajang supporting race yang memberikan kesempatan kepada pembalap Indonesia untuk unjuk kemampuan di panggung rallycross internasional. Mereka akan merasakan langsung tantangan lintasan yang memadukan permukaan aspal dan tanah, karakteristik utama olahraga rallycross.

Dalam rangkaian FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 yang mempertandingkan kelas RX1 dan RX5, SRX Cup akan menghadirkan tiga kategori, yakni Utility Terrain Vehicle (UTV), Rally Car 4 (RC4), dan Front-Wheel Drive (FWD).

Pendaftaran bagi pembalap nasional telah dibuka sejak 30 Oktober hingga 15 November 2026. Peserta dapat mendaftarkan diri melalui laman resmi SARGA MOTORSPORT di https://sargamotorsport.co/id/register-srxcup.

Director of Operations SARGA.CO, Samsul Purba, mengatakan SRX Cup merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem rallycross di Indonesia.

FIA Rallycross World Cup 2026 bakal digelar di Jakarta. (Foto: SARGA Motorsport)
FIA Rallycross World Cup 2026 bakal digelar di Jakarta. (Foto: SARGA Motorsport)

“Dengan hadirnya Ancol Rallycross Circuit di Jakarta, peluang bagi perkembangan rallycross di Indonesia semakin terbuka. Melalui SRX Cup, kami ingin menghadirkan ruang kompetisi bagi para pembalap nasional untuk mengembangkan kemampuan, membangun pengalaman, dan mempersiapkan diri menuju persaingan di tingkat internasional. Harapannya, Indonesia kelak memiliki talenta rallycross yang mampu bersaing dan eksis di kancah nasional hingga panggung dunia,” ujar Samsul.

Penyelenggaraan SRX Cup merupakan hasil sinergi SARGA MOTORSPORT dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat. IMI turut memfasilitasi partisipasi komunitas rally nasional serta mendukung penyusunan regulasi pertandingan demi memastikan kompetisi berjalan secara sehat dan adil.

 

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