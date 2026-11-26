Dibocorkan Davide Brivio, Manajer Valentino Rossi Halangi Yamaha Rekrut Casey Stoner!

GARA-GARA manajer Valentino Rossi, Yamaha gagal merekrut Casey Stoner pada MotoGP 2007. Hal itu diungkap oleh mantan kepala tim, Davide Brivio, dalam sebuah wawancara belum lama ini.

Seperti diketahui, Stoner memutuskan cabut dari LCR Honda di akhir MotoGP 2006. Ia sempat tidak memiliki tim sebelum akhirnya bergabung dengan Ducati Corse dan jadi juara dunia di MotoGP 2007.

1. Casey Stoner Mendekat ke Yamaha

Ternyata, sebelum gabung dengan Ducati, Stoner lebih dulu mencapai kesepakatan dengan Yamaha. Brivio mengatakan, pria asal Australia itu terpilih untuk menggantikan Colin Edwards.

“Kami harus menggantikan Colin Edwards dan Casey Stoner baru saja datang, tahun 2006,” kata Brivio, sebagaimana dimuat MotoGP News, Rabu (26/11/2026).

“Di Yamaha, kami sangat tertarik dengan Casey Stoner, jadi Lin Jarvis (manajer tim), berbicara dengannya, dan pada akhirnya kami mencapai kesepakatan,” imbuh pria asal Italia itu.

Tapi, kubu Valentino Rossi menolak perekrutan tersebut. Manajer pribadi sang pembalap, Gibo Badioli, berusaha menghalang-halangi Yamaha agar tidak jadi menggaet Stoner.