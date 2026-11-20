Atlet Selam Kabupaten Bekasi Meninggal Dunia saat Bertanding di Porprov Jawa Barat 2026

Ryan (ketiga dari kiri) meninggal dunia saat berjuang di ajang Porprov Jawa Barat 2026. (Foto: Instagram/@infobekasi)

ATLET selam Kabupaten Bekasi, Muhammad Ryan Najwan Muttaqin, meninggal dunia saat bertanding di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat yang berlangsung di Perairan Pantai Tirtamaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Kamis 19 November 2026. Saat itu, Ryan yang berusia 20 tahun sempat memimpin perlombaan yang mempertandingkan nomor selam 3000 meter.

Sayangnya memasuki putaran ketiga, Ryan yang diduga berbenturan dengan atlet lain harus mengakhiri perlombaan lebih cepat. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman mengucapkan belasungkawa atas kejadian ini. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang.

Ketum KONI Pusat, Marciano Norman, menyayangkan insiden yang dialami Ryan.

"Selaku Ketua Umum KONI Pusat, saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya M. Ryan Najwan Muttaqin. Sangat disayangkan karena adanya atlet yang meninggal dunia di tengah perjuangannya mengharumkan nama daerah melalui prestasi olahraga," kata Marciano Norman, Okezone mengutip dari Gerakita, Jumat (20/11/2026).

“Tentunya ini menjadi evaluasi bagi KONI Jawa Barat dan juga anggotanya. KONI Jawa Barat merupakan Provinsi ideal, terbukti tiga kali berturut menjadi juara umum PON. Saya berharap adanya pendalaman serta evaluasi komprehensif terutama dalam hal standar penyelenggaraan pertandingan yang mengutamakan keselamatan atlet,” lanjut pria 62 tahun tersebut.

1. Kronologi Ryan Meninggal Dunia

Seperti yang sudah diutarakan di atas, Ryan sempat memimpin perlombaan. Namun, memasuki putaran ketiga, Ryan terlihat kelelahan dan sempat diarahkan untuk berbalik ke titik awal.

Saat melakukan putaran balik, Ryan diduga berbenturan (di bagian kepala) dengan atlet lain hingga membuatnya kehilangan kesadaran. Secara sigap, tim penyelamat membawa atau mengevakuasi Ryan ke tepi pantai dalam kondisi tidak sadarkan diri.