Meski Gagal Juara di Hong Kong Open, Leo/Daniel Sebut 2026 Tetap Tahun Luar Biasa

LANGKAH pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, harus terhenti di partai puncak Hong Kong Open 2026. Bertanding melawan wakil Malaysia, Man Wei Chong/Tee Kai Wun, pada Minggu 22 November 2026, Leo/Daniel menyerah dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 18-21 sehingga harus puas menyandang status runner-up.

Kendati gagal naik ke podium tertinggi, pencapaian hingga laga final tetap dipandang sebagai hasil yang patut disyukuri. Jalan berliku yang mereka tempuh sejak babak awal membuat keberhasilan menembus partai pemungkas menjadi catatan positif tersendiri.

Leo Rolly Carnando mengungkapkan perasaan campur aduk seusai laga, memadukan rasa syukur dengan kekecewaan karena belum mampu membawa pulang gelar juara.

“Kami cukup senang dan bersyukur bisa ke final, perjuangan yang tidak mudah. Tapi kami sedih juga tidak bisa memenangkan pertandingan hari ini. Tahun depan kami mau mencoba lebih baik, dijauhkan dari cedera dan sehat terus,” ujar Leo, dikutip dari PB Djarum, Rabu (25/11/2026).

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)

1. Evaluasi Kesalahan

Secara keseluruhan, Leo menilai performa mereka sepanjang kalender kompetisi kali ini jauh melampaui ekspektasi. Baginya, kekalahan di babak final tidak serta-merta menghapus deretan pencapaian positif yang sudah mereka ukir.

“Menurut saya, 2026 tetap tahun yang luar biasa,” tambahnya.

Di sisi lain, Daniel Marthin menyoroti aspek teknis yang menjadi titik balik kekalahan mereka, terutama ketika memasuki gim kedua. Banyaknya kesalahan sendiri pada fase awal membuat ritme permainan mereka goyah dan memberikan keuntungan psikologis bagi lawan.