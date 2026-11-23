Borong 14 Emas di Rumah Sendiri, Tuan Rumah Rajai Cabor Dayung Porprov Banten 2026

TANGSEL - Kontingen cabang olahraga dayung Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sukses meraih gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026. Kepastian itu didapat setelah para atlet tuan rumah memborong total 31 medali dengan rincian 14 emas, sembilan perak, dan delapan perunggu.

Berdasarkan ketetapan hasil akhir pertandingan pada Jumat 20 November 2026, perolehan tersebut menempatkan Tangsel di puncak klasemen akhir cabor dayung. Seluruh rangkaian perlombaan berlangsung sengit di Situ Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.

Keberhasilan mengumpulkan 14 keping emas menjadi catatan istimewa bagi tim dayung Tangsel. Raihan ini sukses melampaui target awal yang dipatok sebelumnya, yakni sebanyak 12 medali emas.

1. Ungguli Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang

Dari total 105 medali yang diperebutkan, terdiri atas 35 emas, 35 perak, dan 35 perunggu, Tangsel mendominasi perolehan emas terbanyak. Mereka mengungguli Kota Tangerang di peringkat kedua yang mengemas 27 medali (10 emas, 12 perak, lima perunggu), serta Kabupaten Tangerang di posisi ketiga dengan 19 medali (empat emas, lima perak, 10 perunggu).

Sementara itu, peringkat keempat ditempati Kabupaten Lebak dengan dua emas, lima perak, dan tiga perunggu, diikuti Kabupaten Serang yang meraih dua emas, dua perak, dan lima perunggu. Di bawahnya terdapat Kota Cilegon dengan dua emas dan dua perunggu, serta Kabupaten Pandeglang dengan satu emas, dua perak, dan dua perunggu.

Cabor dayung di Porprov Banten 2026

Pencapaian gemilang di rumah sendiri ini juga menunjukkan lonjakan prestasi signifikan dibandingkan edisi Porprov VI Banten 2022. Kala itu, kontingen dayung Tangsel hanya mengoleksi delapan medali emas, 15 perak, dan 14 perunggu.

2. Apresiasi Wali Kota Tangerang Selatan

Konsistensi, kekompakan, serta kesiapan matang dalam masa pembinaan menjadi kunci keberhasilan para atlet dalam meredam perlawanan kabupaten dan kota lain se-Provinsi Banten. Hasil ini pun memperkokoh kontribusi medali bagi kontingen Tangsel selaku tuan rumah penyelenggaraan ajang multievent empat tahunan tersebut.