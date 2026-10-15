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Semarakkan 5 Abad Jakarta, Indonesia Siap Gelar FIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |11:59 WIB
Semarakkan 5 Abad Jakarta, Indonesia Siap Gelar FIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol
FIA Rallycross World Cup 2026. (Foto: SARGA MOTORSPORT)
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JAKARTA – Indonesia bersiap mengukir sejarah baru di dunia motorsport internasional dengan menjadi tuan rumah FIA Rallycross World Cup 2026. Ajang balap bergengsi yang memadukan lintasan aspal dan tanah ini dijadwalkan berlangsung di Ancol Rallycross Circuit Jakarta pada 5–6 Desember 2026 mendatang.

SARGA.CO melalui divisi SARGA MOTORSPORT dipercaya oleh Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) untuk menyelenggarakan kompetisi tersebut. FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 juga menjadi satu-satunya ajang motorsport internasional di Jakarta pada 2026 dan diharapkan memperkuat posisi ibu kota sebagai destinasi olahraga serta hiburan kelas dunia.

Penyelenggaraan ajang ini turut menjadi bagian dari upaya mendukung Jakarta sebagai kota global menjelang perayaan 5 Abad Kota Jakarta. Sebanyak 25.000 penonton ditargetkan hadir setiap hari dalam event tersebut seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kompetisi motorsport internasional.

Optimisme tersebut didukung status FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 sebagai satu-satunya ajang FIA Rallycross World Cup di luar Eropa pada tahun ini. Kehadiran kompetisi tersebut memberikan kesempatan bagi penggemar motorsport di Indonesia untuk menyaksikan langsung persaingan pembalap kelas dunia.

1. Kehadiran Pembalap Bintang Dunia

Deputy Chief of SARGA MOTORSPORT, Ricky Wirjan, mengatakan penyelenggaraan FIA Rallycross World Cup di Jakarta menandai ekspansi disiplin rallycross di kawasan Asia. Ajang ini diharapkan meningkatkan daya tarik Jakarta sebagai destinasi sportainment, mengembangkan ekosistem motorsport nasional, serta mendatangkan audiens domestik dan internasional.

FIA Rallycross World Cup 2026 bakal digelar di Jakarta. (Foto: SARGA Motorsport)
FIA Rallycross World Cup 2026 bakal digelar di Jakarta. (Foto: SARGA Motorsport)

“FIA telah mempercayakan SARGA MOTORSPORT untuk menyelenggarakan event ini selama lima tahun ke depan, dengan Indonesia sebagai salah satu pasar strategis bagi pengembangan rallycross,” ujar Ricky dalam keterangan resmi SARGA MOTORSPORT, Kamis (15/10/2026).

FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 akan mempertandingkan dua kategori, yakni RX1 sebagai kelas tertinggi dan RX5. Sejumlah pembalap dunia dipastikan meramaikan persaingan di Ancol, termasuk Sébastien Loeb, juara dunia World Rally Championship (WRC) sembilan kali berturut-turut, serta Kevin Hansen, juara FIA Extreme H World Cup 2025.

 

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