HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Tak Terduga Marc Marquez: Sempat Diancam Ilmu Guna-Guna oleh Legenda MotoGP

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |15:58 WIB
Kisah Tak Terduga Marc Marquez: Sempat Diancam Ilmu Guna-Guna oleh Legenda MotoGP
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

KISAH tak terduga Marc Marquez yang sempat diancam ilmu guna-guna oleh legenda MotoGP menarik untuk dibahas. Ya, Marquez mengaku nyaris terkena ilmu hitam oleh sang legenda Giacomo Agostini.

Cerita ini terdengar pada MotoGP 2019 silam. Agostini yang berstatus gelar juara dunia terbanyak di kelas premier, yakni 8 gelar, merasa terancam dengan kehebatan Marquez.

1. Gara-Gara Rekor Agostini Terancam

Pasalnya usai Marquez mengamankan gelar juara MotoGP 2019, rider asal Spanyol itu tercatat sudah memiliki enam gelar MotoGP, yakni musim 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Melihat Marquez benar-benar tak terbendung, Agostini merasa terancam.

Agostini pun mengancam akan membuatkan Marquez boneka voodoo. Boneka voodoo adalah sebutan untuk boneka ajaib yang dapat menimbulkan rasa sakit pada seseorang dengan cara menancapkan paku pada tubuh boneka tersebut.

Jika di Indonesia, voodoo ini sama halnya dengan santet. Jadi, ilmu guna-guna itulah yang dipakai Agostini untuk mengancam Marquez.

Marc Marquez. (instagram/marcmarquez93)
Marc Marquez. (instagram/marcmarquez93)

“Saya memiliki hubungan yang baik dengan Agostini,” cerita Marc Marquez kepada DAZN, mengutip dari Daily Star, Senin (9/6/2025).

“Suatu hari dia datang menemui saya, kami berbicara sebentar dan dia berkata dia akan mulai membuatkan saya (boneka) voodoo. Saya mengatakan kepadanya: 'Anda memiliki dua kali gelar juara lebih banyak ketimbang saya,” tambahnya.

Kendati demikian, Giacomo Agostini tidak benar-benar melakukan ritual voodoo kepada Marquez. Pembalap yang aktif pada tahun 1966 hingga 1975 itu bahkan memiliki hubungan yang dekat Marc Marquez.

Hanya saja, setelah percakapan Agostini dan Marquez itu, The Baby Alien –julukan Marquez– justru mengalami kecelakaan parah di awal MotoGP 2020. Akibat kecelakaan di Sirkuit Jerez, Spanyol itu, karier Marquez sempat meredup hingga MotoGP 2023.

 

