Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Lorenzo Rahasiakan Hal Ini dari Valentino Rossi demi Juara Dunia MotoGP 2015

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |08:40 WIB
Jorge Lorenzo Rahasiakan Hal Ini dari Valentino Rossi demi Juara Dunia MotoGP 2015
Jorge Lorenzo sengaja merahasiakan hal ini dari Valentino Rossi demi juara dunia MotoGP 2015 (Foto: X/@MotoGP)
A
A
A

JORGE Lorenzo baru mengaku sudah merahasiakan hal ini dari Valentino Rossi demi juara dunia MotoGP 2015. Ia bahkan bekerja keras guna menyembunyikan benda tersebut dari The Doctor dan timnya.

Rivalitas Lorenzo dengan Rossi adalah salah satu yang paling sengit pada 2008-2015. Yang paling terkenal tentu saja pemasangan sekat di garasi Yamaha saat keduanya berada dalam satu tim.

Valentino Rossi, Jorge Lorenzo dan Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2015 (Foto: MotoGP)

Selain itu, keduanya pernah terlibat dalam perebutan gelar juara secara langsung pada 2015. Tahun tersebut memang lebih dikenal sebagai awal dari permusuhan Rossi melawan Marc Marquez.

1. Rahasia

Namun, sebetulnya, rivalitas utama adalah Lorenzo dan Rossi yang saling berebut memenangi balapan untuk jadi juara dunia. Saking sengitnya, Por Fuera merahasiakan sesuatu dari sang rekan setim.

“Saya banyak berinvestasi di olahraga ini. Saya beri contoh seperti apa obsesi saya akan kemenangan: saya membeli motorhome yang bisa dibongkar pasang sesuai keinginan saya, di saat yang lain hanya punya dalam bentuk standar,” aku Lorenzo, dikutip dari Crash, Sabtu (27/12/2025).

“Saya memasang sauna di dalamnya, saya bisa berada di sana untuk pemulihan setelah menjalani semua sesi. Kami harus mencari tempat di mana saya bisa mendapat hidrogen (untuk sauna) sedekat mungkin dengan sirkuit,” imbuh pria asal Spanyol itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/38/3192067/dominasi_marc_marquez_di_motogp_2025_bikin_bosan_tapi_rivalnya_justru_gembira-EhKg_large.jpg
Kembalinya Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 Ikut Bikin Rival Gembira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/38/3191826/marc_marquez_dan_rafael_nadal-ANlz_large.jpg
Rafael Nadal: Marc Marquez Salah Satu Atlet Terhebat Sepanjang Sejarah Olahraga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/38/3191613/marc_marquez_bersikap_realistis_jelang_motogp_2026-hjuN_large.jpg
Marc Marquez Ragu Dominasinya di MotoGP 2025 Bakal Terulang: Hampir Mustahil!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/38/3191453/berikut_lima_motor_motogp_terkencang_di_2025-gL8K_large.jpg
5 Motor MotoGP Terkencang di 2025, Nomor 1 Tembus 360 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/38/3191310/simak_kaleidoskop_2025_tentang_keberhasilan_marc_marquez_merebut_juara_dunia_ketujuh_di_kelas_motogp-Z6J7_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Gelar Juara Dunia Ke-7 Marc Marquez yang Lebih dari Angka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/38/3190857/marc_marquez_tidak_selalu_mendorong_lajunya_hingga_100_persen_tapi_bisa_menangi_balapan-GKPc_large.jpg
Kepala Kru Ungkap Betapa Hebatnya Marc Marquez di MotoGP 2025: Tidak Push 100 Persen tapi Bisa Menang!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement