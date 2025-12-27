Jorge Lorenzo Rahasiakan Hal Ini dari Valentino Rossi demi Juara Dunia MotoGP 2015

JORGE Lorenzo baru mengaku sudah merahasiakan hal ini dari Valentino Rossi demi juara dunia MotoGP 2015. Ia bahkan bekerja keras guna menyembunyikan benda tersebut dari The Doctor dan timnya.

Rivalitas Lorenzo dengan Rossi adalah salah satu yang paling sengit pada 2008-2015. Yang paling terkenal tentu saja pemasangan sekat di garasi Yamaha saat keduanya berada dalam satu tim.

Selain itu, keduanya pernah terlibat dalam perebutan gelar juara secara langsung pada 2015. Tahun tersebut memang lebih dikenal sebagai awal dari permusuhan Rossi melawan Marc Marquez.

1. Rahasia

Namun, sebetulnya, rivalitas utama adalah Lorenzo dan Rossi yang saling berebut memenangi balapan untuk jadi juara dunia. Saking sengitnya, Por Fuera merahasiakan sesuatu dari sang rekan setim.

“Saya banyak berinvestasi di olahraga ini. Saya beri contoh seperti apa obsesi saya akan kemenangan: saya membeli motorhome yang bisa dibongkar pasang sesuai keinginan saya, di saat yang lain hanya punya dalam bentuk standar,” aku Lorenzo, dikutip dari Crash, Sabtu (27/12/2025).

“Saya memasang sauna di dalamnya, saya bisa berada di sana untuk pemulihan setelah menjalani semua sesi. Kami harus mencari tempat di mana saya bisa mendapat hidrogen (untuk sauna) sedekat mungkin dengan sirkuit,” imbuh pria asal Spanyol itu.