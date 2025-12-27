Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Beri Kabar Baik soal Cedera Bahunya, Bocorkan Proses Pemulihan

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |10:37 WIB
Marc Marquez Beri Kabar Baik soal Cedera Bahunya, Bocorkan Proses Pemulihan
Marc Marquez memberi kabar baik soal cedera bahunya (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MARC Marquez memberi kabar baik soal cedera bahu yang dialaminya di penghujung MotoGP 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo itu lantas menuturkan seperti apa proses pemulihan yang harus dijalani.

Marquez berhasil merengkuh gelar juara ketujuh MotoGP 2025. Pembalap berusia 32 tahun itu sukses mencatatkan 11 kemenangan di balapan utama dan 14 kemenangan di balapan sprint untuk merebut titel tersebut.

1. Bayar Mahal

Marc Marquez jatuh usai ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)

Namun, gelar juara itu harus dibayar mahal dengan cedera yang dialaminya pada akhir musim. Marquez mengalami cedera setelah tak sengaja bertabrakan dengan Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) di MotoGP Mandalika 2025.

Akibat tabrakan itu, Marquez mengalami cedera yang cukup parah pada bahu kanannya tepatnya pada bagian ligamen dan tulang selangka. Ia pun harus menjalani operasi dan sekarang sudah dalam tahap pemulihan.

“Secara fisik, kami semakin membaik, dan itu yang terpenting,” kata Marquez dilansir dari Crash, Sabtu (27/12/2025).

“Kami menjalani imobilisasi selama 4 atau 5 minggu, dan tentu saja, lengan kehilangan banyak kekuatan, tetapi sekarang kami secara bertahap membaik, dengan pemeriksaan setiap dua minggu untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan sesuai,” sambung pria asal Spanyol itu.

 

