Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alex Rins Sebut Aprilia Selevel dengan Ducati di MotoGP 2025, Yamaha Masih Tertinggal dari Honda

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |22:22 WIB
Alex Rins Sebut Aprilia Selevel dengan Ducati di MotoGP 2025, Yamaha Masih Tertinggal dari Honda
Alex Rins menyebut Aprilia Racing sudah selevel dengan Ducati di MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@aprilia)
A
A
A

ALEX Rins berani melihat Aprilia Racing kini selevel dengan Ducati Lenovo. Ironisnya, ia menyebut tim Monster Energy Yamaha justru masih tertinggal bahkan dari Honda HRC Castrol!

Rins melihat Aprilia berkembang sangat pesat musim lalu. Hal itu ditandai dengan kesuksesan meredam Ducati, terkhusus pada paruh akhir MotoGP 2025.

1. Berkembang Pesat

Marco Bezzecchi bersama kru Aprilia Racing. (Foto: Instagram/aprilia)

Aprilia mencatatkan hasil positif bersama Marco Bezzecchi. Pembalap asal Italia itu bahkan sukses menutup musim dengan finis peringkat ketiga klasemen pembalap MotoGP 2025.

“Apa yang saya lihat adalah Aprilia berkembang sangat pesat. Levelnya sudah menyamai Ducati,” kata Rins, dikutip dari Crash, Senin (29/12/2025). 

2. Honda Mengejar

Tak hanya Aprilia, pria asal Spanyol itu juga menilai Honda mengalami peningkatan. Pasalnya, tim pabrikan asal Jepang itu meraih hasil positif bersama Johann Zarco, Luca Marini, dan Joan Mir. 

“Dan Honda juga benar-benar mengalami peningkatan besar. Apa yang dilakukan Johann (Zarco) di awal musim, lalu Marini, dan Mir sekarang. Mereka meraih hasil yang sangat bagus,” puji Rins.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/38/3192099/marc_marquez_memberi_kabar_baik_soal_cedera_bahunya-0Rdc_large.jpg
Marc Marquez Beri Kabar Baik soal Cedera Bahunya, Bocorkan Proses Pemulihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/38/3192084/jorge_lorenzo_sengaja_merahasiakan_hal_ini_dari_valentino_rossi_demi_juara_dunia_motogp_2015-6nXR_large.jpg
Jorge Lorenzo Rahasiakan Hal Ini dari Valentino Rossi demi Juara Dunia MotoGP 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/38/3192067/dominasi_marc_marquez_di_motogp_2025_bikin_bosan_tapi_rivalnya_justru_gembira-EhKg_large.jpg
Kembalinya Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 Ikut Bikin Rival Gembira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/38/3191826/marc_marquez_dan_rafael_nadal-ANlz_large.jpg
Rafael Nadal: Marc Marquez Salah Satu Atlet Terhebat Sepanjang Sejarah Olahraga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/38/3191613/marc_marquez_bersikap_realistis_jelang_motogp_2026-hjuN_large.jpg
Marc Marquez Ragu Dominasinya di MotoGP 2025 Bakal Terulang: Hampir Mustahil!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/38/3191453/berikut_lima_motor_motogp_terkencang_di_2025-gL8K_large.jpg
5 Motor MotoGP Terkencang di 2025, Nomor 1 Tembus 360 Km/Jam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement