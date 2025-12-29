Alex Rins Sebut Aprilia Selevel dengan Ducati di MotoGP 2025, Yamaha Masih Tertinggal dari Honda

ALEX Rins berani melihat Aprilia Racing kini selevel dengan Ducati Lenovo. Ironisnya, ia menyebut tim Monster Energy Yamaha justru masih tertinggal bahkan dari Honda HRC Castrol!

Rins melihat Aprilia berkembang sangat pesat musim lalu. Hal itu ditandai dengan kesuksesan meredam Ducati, terkhusus pada paruh akhir MotoGP 2025.

1. Berkembang Pesat

Aprilia mencatatkan hasil positif bersama Marco Bezzecchi. Pembalap asal Italia itu bahkan sukses menutup musim dengan finis peringkat ketiga klasemen pembalap MotoGP 2025.

“Apa yang saya lihat adalah Aprilia berkembang sangat pesat. Levelnya sudah menyamai Ducati,” kata Rins, dikutip dari Crash, Senin (29/12/2025).

2. Honda Mengejar

Tak hanya Aprilia, pria asal Spanyol itu juga menilai Honda mengalami peningkatan. Pasalnya, tim pabrikan asal Jepang itu meraih hasil positif bersama Johann Zarco, Luca Marini, dan Joan Mir.

“Dan Honda juga benar-benar mengalami peningkatan besar. Apa yang dilakukan Johann (Zarco) di awal musim, lalu Marini, dan Mir sekarang. Mereka meraih hasil yang sangat bagus,” puji Rins.