Kisah Pebulu Tangkis Cantik India PV Sindhu, Kini Resmi Gantikan Greysia Polli Jadi Ketua Komisi Atlet BWF

Simak kisah pebulu tangkis cantik India PV Sindhu yang kini resmi gantikan Greysia Polii di Komisi Atlet BWF (Foto: Olympic)

KISAH pebulu tangkis cantik India PV Sindhu menarik untuk diulas. Sebab, ia resmi menggantikan Greysia Polii sebagai Ketua Komisi Atlet BWF.

Kabar itu diketahui dari pernyataan resmi BWF. Awalnya, Sindhu ditunjuk untuk menjadi anggota Komisi Atlet untuk periode 2026-2029.

1. Kali Ketiga

Itu merupakan kali ketiga Sindhu berstatus anggota Komisi Atlet BWF. Ia sebelumnya ada di posisi itu pada 2017-2025.

“PV Sindhu masuk sebagai anggota Komisi Atlet BWF untuk kali ketiga. Dia sudah jadi bagian dari kelompok ini sejak 2017 dan kembali untuk periode ketiga pada 2026-2029,” bunyi pernyataan resmi BWF, dikutip Selasa (30/12/2025).

Kemudian, perempuan berusia 30 tahun itu dikabarkan menjadi Ketua Komisi Atlet BWF. Ia menggantikan posisi Greysia Polii.

“PV Sindhu mengambil peran baru di luar lapangan. Dia ditunjuk sebagai Ketua Komisi Atlet untuk periode 2026-2029, sebagai anggota penuh yang memiliki hak suara di Dewan BWF,” tulis akun Instagram @doordarshansports.