Jadwal MotoGP Italia 2025: Marc Marquez Sanggup Menang di Kandang Ducati?

JADWAL MotoGP Italia 2025. Akankah Marc Marquez meraih kemenangan di kandang Ducati?

Usai MotoGP Aragon 2025 rampung digelar semalam, para pembalap akan alihkan fokusnya langsung ke balapan di Italia. Seri itu akan berlangsung di Sirkuit Mugello pada 20-22 Juni 2025.

1. Marc Marquez Dominan

Marc Marquez tampil dominan di MotoGP 2025. Pembalap Ducati Lenovo itu bahkan baru saja menang di MotoGP Aragon 2025 yang digelar semalam.

Hasil manis di balapan utama yang berlangsung di Sirkuit Aragon, Spanyol, pada Minggu 8 Juni 2025 itu membuat Marquez sapu bersih kemenangan. Sebelumnya, dia juga menang di sprint race serta unggul di latihan bebas dan kualifikasi.

Marquez pun kian kukuh di puncak klasemen MotoGP 2025. Dia mengemas 233 poin, unggul 32 angka dari sang adik, Alex Marquez, yang mengekor di posisi kedua.

2. Marquez Mampu Menang?

Dengan kiprah manisnya, Marquez tentu difavoritkan menang di seri-seri lain MotoGP 2025, termasuk GP Italia. Jika berhasil menang, pencapaian ini akan terasa makin luar biasa bagi timnya, Ducati. Pasalnya, Italia merupakan markas Ducati.

Tetapi, Marquez musim lalu kala masih membela tim satelit, Gresini Ducati, hanya bisa finis di urutan keempat. Akankah kiprahnya jauh lebih manis kali ini kala membela tim pabrikan?

Marquez pun perlu waspadai sejumlah rivalnya, termasuk sang rekan setim, Francesco Bagnaia. Sebab, Bagnaia punya catatan manis di sana dengan menang beruntun di 3 seri terakhir. Tak ayal, balapan diyakini akan sengit.