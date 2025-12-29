Kisah Rexy Mainaky Mengalah di Final All England 1994 karena sang Ayah Meninggal Dunia

KISAH Rexy Mainaky mengalah di final All England 1994 karena sang ayah meninggal dunia akan diulas Okezone. Rexy Mainaky adalah salah satu pebulu tangkis terbaik yang pernah dimiliki Indonesia.

Turun di nomor ganda putra, Rexy Mainaky pernah menguasai cabang olahraga bulu tangkis. Berpasangan dengan Ricky Subagja, Rexy Mainaky keluar sebagai juara dunia 1995 dan medali emas Olimpiade Atlanta 1996.

Di ajang BWF World Tour, Rexy Mainaky/Ricky Subagja juga memenangkan banyak gelar seperti Indonesia Open, All England, Malaysia Open, Japan Open hingga Denmark Open.

1. Mengalah di Final All England 1994

Di keluarganya, Rexy Mainaky bukan satu-satunya yang memilih karier sebagai pebulu tangkis. Sejumlah saudara kandungnya juga berkarier sebagai pebulu tangkis seperti Richardy Mainaky, Marleve Mainaky, Rionny Mainaky dan Karel Mainaky.

Ayah Rexy Mainaky, Jantce Mainaky, sangat bangga ketika melihat sang anak berada di podium juara. Desember 1993, ayah Rexy Mainaky meninggal dunia. Kondisi itu membuat Rexy Mainaky terpukul karena belum bisa menuntaskan keinginan sang ayah, yakni memenangkan trofi All England.

“Ayah dan mama saya bangga ketika anak-anaknya masuk tim nasional. Namun, ayah saya meninggal sebelum saya menang All England," kata Rexy Mainaky.