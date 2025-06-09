Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Sempurna di MotoGP Aragon 2025: Kemenangan Wajib Usai Merana di 2 Seri!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |06:17 WIB
Marc Marquez Sempurna di MotoGP Aragon 2025: Kemenangan Wajib Usai Merana di 2 Seri!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati Lenovo)
A
A
A

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, tampil sempurna di MotoGP Aragon 2025. Dia sukses sapu bersih kemenangan.

Menurut Marquez, hasil manis ini wajib diraih olehnya demi menebus kesalahan dalam balapan di MotoGP Amerika Serikat dan Spanyol. Dua balapan itu membuatnya kehilangan kesempatan gondol 50 poin tambahan.

Marc Marquez memenangi MotoGP Aragon 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

1. Menang Sempurna

Ya, Marquez menang sempurna di MotoGP Aragon 2025 yang berlangsung akhir pekan lalu. Usai memimpin di sesi latihan bebas dan kualifikasi, Marquez menang di sprint race.

Kemudian, tren positifnya berlanjut ke balapan utama yang digelar di Sirkuit Aragon, Spanyol, pada Minggu 8 Juni 2025 malam WIB. Marquez keluar sebagai pemenang dalam balapan itu.

Marquez naik podium bersama sang adik, Alex Marquez, yang finis d urutan kedua. Lalu, posisi ketiga diisi sang rekan setim, Francesco Bagnaia.

 

Halaman:
1 2
