Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Juara MotoGP 2025 Setelah Serangkaian Cedera Parah, Bos Ducati: Jadi Teladan bagi Siapa pun!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |14:18 WIB
Marc Marquez Juara MotoGP 2025 Setelah Serangkaian Cedera Parah, Bos Ducati: Jadi Teladan bagi Siapa pun!
Marc Marquez juara MotoGP 2025 setelah mengalami serangkaian cedera parah. (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

MANAJER Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, mengatakan Marc Marquez sebagai sosok yang bisa menjadi teladan di seluruh dunia. Menurut Dall’Igna, tekad dan kerja keras Marc Marquez untuk bangkit dari keterpurukan di ajang MotoGP bisa dicontoh oleh siapa pun.

Marc Marquez merebut gelar juara dunia kesembilan di semua kelas pada MotoGP 2025. Titel itu juga membuat Marc Marquez mengunci gelar ketujuh di ajang MotoGP, sejengkal lagi menyamai rekor legenda Giacomo Agostini yang memiliki delapan trofi.

1. Marc Marquez Bangkit dari Keterpurukan

Marc Marquez menangis saat jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez menangis saat jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Walau demikian, prestasi Marc Marquez tidak didapat dengan mudah. Setelah enam gelar bersama Repsol Honda, Marc Marquez sempat terpuruk usai mengalami cedera parah pada musim 2020. Ia kesulitan untuk bangkit bersama Honda.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- kemudian hijrah ke tim satelit Gresini Ducati di MotoGP 2024. Sejak itulah, Marc Marquez mulai kembali menunjukkan taringnya meski usianya sudah tidak lagi muda.

Ia berhasil finis di posisi ketiga klasemen akhir musim 2024, dan mencuri perhatian tim pabrikan Ducati Lenovo. Pada musim berikutnya, Marc Marquez yang membalap bersama Ducati Lenovo sukses menyabet gelar ketujuh di ajang MotoGP.

Marc Marquez berhasil mengunci gelar ketika balapan masih tersisa lima seri lagi. Dengan 11 kemenangan di balapan utama, dan 14 kemenangan di balapan sprint, ia sukses mencatat sejarah. Dall’Igna mengatakan, cerita kebangkitan Marc Marquez bisa menjadi inspirasi bagi seluruh dunia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192416/marc_marquez_mengakui_gelar_juara_dunia_motogp_2025_akan_selalu_terasa_spesial_dan_penting-ef5s_large.jpg
Marc Marquez Akui Gelar Juara Dunia MotoGP 2025 Sangat Spesial: Titel Ke-10 Rasanya akan Beda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192434/alex_rins_menyebut_aprilia_racing_sudah_selevel_dengan_ducati_di_motogp_2025-Y81Q_large.jpg
Alex Rins Sebut Aprilia Selevel dengan Ducati di MotoGP 2025, Yamaha Masih Tertinggal dari Honda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/38/3192099/marc_marquez_memberi_kabar_baik_soal_cedera_bahunya-0Rdc_large.jpg
Marc Marquez Beri Kabar Baik soal Cedera Bahunya, Bocorkan Proses Pemulihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/38/3192084/jorge_lorenzo_sengaja_merahasiakan_hal_ini_dari_valentino_rossi_demi_juara_dunia_motogp_2015-6nXR_large.jpg
Jorge Lorenzo Rahasiakan Hal Ini dari Valentino Rossi demi Juara Dunia MotoGP 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/38/3192067/dominasi_marc_marquez_di_motogp_2025_bikin_bosan_tapi_rivalnya_justru_gembira-EhKg_large.jpg
Kembalinya Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 Ikut Bikin Rival Gembira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/38/3191826/marc_marquez_dan_rafael_nadal-ANlz_large.jpg
Rafael Nadal: Marc Marquez Salah Satu Atlet Terhebat Sepanjang Sejarah Olahraga!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement