Marc Marquez Akui Gelar Juara Dunia MotoGP 2025 Sangat Spesial: Titel Ke-10 Rasanya akan Beda!

Marc Marquez mengakui gelar juara dunia MotoGP 2025 akan selalu terasa spesial dan penting (Foto: Ducati Corse)

MARC Marquez mengakui gelar juara dunia yang diraihnya pada MotoGP 2025 sangat spesial. Bahkan, jika berhasil menjadi kampiun lagi pada MotoGP 2026, perasaannya akan berbeda.

Marquez sukses menjadi juara dunia di MotoGP 2025. Catatan 11 kemenangan di balapan utama dan 14 kali menang Sprint Race, mengantarkannya ke titel ketujuh di kelas premier.

1. Jeda 6 Tahun

Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Itu merupakan gelar juara pertama bagi Marquez setelah yang terakhir pada 2019. Ada jeda selama enam tahun di antara titel keenam dan ketujuh (khusus di MotoGP).

Sepanjang waktu itu, perjuangan keras harus dilalui Marquez. Pria berpaspor Spanyol tersebut menderita cedera patah tulang humerus yang membutuhkan hingga empat kali operasi bedah!

Ditambah lagi, Marquez sempat mengalami gangguang penglihatan ganda (diplopia) pada 2022. Ketika relatif bebas dari cedera dan masalah, gantian motornya yang kurang kompetitif.

Maka dari itu, Marquez tampak sangat emosional saat memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025 di Sirkuit Twin Ring Motegi, Motegi, Jepang. Ia mengaku akan selalu mengingat tahun ini.

“Tentu saja, saya akan selalu mengingat dengan jelas (tahun) 2025,” papar Marquez, mengutip dari Crash, Selasa (30/12/2025).