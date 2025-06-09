Marc Marquez Ogah Sesumbar Usai Sapu Bersih Kemenangan di MotoGP Aragon 2025: Kejuaraan Masih Panjang!

MARC Marquez ogah sesumbar usai sapu bersih kemenangan di MotoGP Aragon 2025. Menurut Marquez, kejuaraan masih panjang.

Dengan begitu, segala hal masih sangat mungkin terjadi. Meskipun kini, Marquez kukuh di puncak klasemen.

1. Marc Marquez Dominan

Marc Marquez tampil mengerikan selama seri balapan di Sirkuit Aragon, Spanyol pada 6 hingga 8 Juni 2025. Pembalap asal Spanyol itu sukses mendominasi dengan menjadi yang tercepat di latihan bebas dan practice.

Kemudian, dia merebut pole position di sesi kualifikasi dan dilanjutkan dengan meraih kemenangan di sprint race. Pekan luar biasa Marquez ditutup dengan kemenangan di seri balapan utama usai mengasapi Alex Marquez (Gresini Ducati), dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).

Dengan kemenangan ini, Marquez memimpin klasemen sementara dengan koleksi 233 poin. Dia unggul dari pesaing terdekat yang juga adiknya sendiri, Alex dengan selisih 32 poin.

2. Ogah Sesumbar

Pencapaian manis ini membuat Marquez favorit menjadi juara MotoGP 2025. Namun, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- mengaku tak terlalu peduli dengan hal tersebut. Dia hanya ingin fokus menyelesaikan setiap balapan.

"Ya, menurut saya Kejuaraan Dunia masih sangat panjang dan berubah dari hari ke hari. Kemarin, Pecco (Bagnaia), misalnya, tidak hadir, tetapi hari ini dia hadir (di podium). Dia mungkin lebih lama hadir di sini daripada kami di Mugello," kata Marquez dikutip dari Motosan, Senin (9/6/2025).

"Ini berarti olahraga memang seperti itu; Anda pantas mendapatkan apa yang Anda peroleh di balapan terakhir Anda; kepercayaan diri dapat berubah dari satu balapan ke balapan berikutnya," sambungnya.

"Dan sekarang Kejuaraan Dunia tidak lagi hanya tersisa 15 atau 14 balapan; tidak, tidak sebanyak itu, dua kali lipatnya. Masih ada 30 balapan tersisa, yang merupakan balapan sprint dan balapan utama," tambah Marquez.