Kembalinya Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 Ikut Bikin Rival Gembira

PENDAPAT menarik diungkapkan Chicho Lorenzo soal dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025. Kendati membosankan, semua yang mencintai balap motor senang melihatnya, termasuk para rival!

Bergabungnya Marquez ke tim Ducati Lenovo langsung mengubah prediksi. The Baby Alien diyakini akan jadi juara dunia pada MotoGP 2025 kendati ada nama-nama seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin.

1. Dominan

Marc Marquez memenangi balapan MotoGP Hungaria 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Benar saja, Marquez langsung dominan. Ia total merebut 11 kemenangan di balapan utama dan 14 kali memenangi Sprint Race dalam 17 seri yang diikutinya dari 22 pekan balapan.

Bahkan, Marquez mencatatkan 10 kemenangan ganda dengan 8 di antaranya terjadi secara beruntun. Tentu saja, dominasi itu mengantarnya pada gelar juara dunia ketujuh di kelas MotoGP.

Lorenzo mengakui, dominasi Marquez terkadang bikin balapan jadi membosankan. Namun, pengaruh si nomor 93 terlalu besar dan sulit untuk dibantah.

“Terkadang, saya bosan melihat dominasinya di beberapa balapan, tapi saya rindu ketika dia tidak bisa balapan. Pengaruh Marc Marquez di olahraga ini, sekarang, sulit dibantah. Segalanya berputar di sekelilingnya,” kata Lorenzo, mengutip dari Motosan, Sabtu (27/12/2025).