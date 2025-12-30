Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Mia Audina, Peraih Medali Perak Olimpiade untuk Indonesia yang Pilih Jadi Warga Negara Belanda

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |07:10 WIB
Kisah Mia Audina, Peraih Medali Perak Olimpiade untuk Indonesia yang Pilih Jadi Warga Negara Belanda
Mia Audina mendapatkan warga negara Belanda pada 2001. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KISAH Mia Audina, peraih medali perak Olimpiade untuk Indonesia yang memilih menjadi Warga Negara Belanda akan diulas Okezone. Mia Audina merupakan salah satu pebulu tangkis terbaik yang pernah dimiliki Indonesia.

Turun di nomor tunggal putri, Mia Audina memberikan banyak prestasi mengesankan bagi dunia tepok bulu Tanah Air. Nama Mia Audina pertama kali mencuat ketika menjadi penentu kemenangan 3-2 Indonesia atas China di final Piala Uber 1994, ketika usianya baru 14 tahun!

Mia Audina

Setelah itu, ia juga membantu Indonesia menjadi kampiun Piala Uber 1996. Di level individu, Mia Audina memenangkan medali perak Olimpiade Atlanta 1996 dan medali emas SEA Games 1997. Hebatnya saat meraih perak, usia Mia Audina baru 17 tahun.

1. Pindah ke Belanda

Pada 1999, Mia Audina memutuskan pindah ke Belanda. Ia memulai kehidupan baru setelah menikah dengan pria asal Belanda, Tylio Lobman.

Keputusan pindah ke Belanda membuat Mia Audina mundur dari Pelatnas PBSI. Selain itu, ia juga  mengajukan permohonan sebagai Warga Negara Belanda, sesuatu yang didapatkan pada 2001.

2. Alasan Pindah ke Belanda

Dalam sebuah wawancara dengan PB Djarum, Mia Audina mengungkap alasan pindah ke Belanda. Ia mengaku pindah ke Belanda karena kehilangan motivasi setelah sang ibu meninggal dunia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/40/3192432/huang_hua_mantan_rival_susy_susanty-V167_large.jpg
Kisah Huang Hua, Rival Sengit Susy Susanti yang Pilih Jadi WNI Setelah Menikah dengan Pria Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/40/3192405/simon_santoso_pernah_membantai_lee_chong_wei_di_final_singapore_open_2014_pbsi-Kwdb_large.jpg
Kisah Simon Santoso Bantai Lee Chong Wei di Final Singapore Open 2014: Enggak Dikasih Ampun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/40/3192378/rexy_mainaky_pernah_mengalah_di_final_all_england_1994-Qfru_large.jpg
Kisah Rexy Mainaky Mengalah di Final All England 1994 karena sang Ayah Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/40/3192347/ardy_b_wiranata_memilih_menjadi_warga_negara_kenada_setelah_pensiun_pb_djarum-xLbq_large.jpg
Kisah Ardy B Wiranata, Peraih Medali Perak Olimpiade untuk Indonesia yang Pilih Jadi Warga Negara Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/40/3192278/tony_gunawan_pilih_paspor_amerika_serikat_setelah_raih_emas_untuk_indonesia_di_olimpiade_sydney_2000_tgun75-RpiL_large.jpg
Kisah Tony Gunawan Pilih Paspor Amerika Serikat Setelah Raih Emas untuk Indonesia di Olimpiade Sydney 2000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/40/3192262/rexy_mainaky_pernah_dituduh_kentut_di_final_all_england_2007_bwf_official-VWqp_large.jpg
Kisah Rexy Mainaky yang Dituduh Kentut oleh Pebulu Tangkis Malaysia di Final All England 2007
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement