5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Tampil di Proliga 2026, Nomor 1 Baru Sabet Medali Perunggu!

Berikut lima pevoli supercantik Indonesia yang tampil di Proliga 2026 termasuk Tiara Sanger Foto: Instagram/@tiara_sanger)

BERIKUT lima pevoli supercantik Indonesia yang tampil di Proliga 2026. Salah satunya baru saja meraih medali perunggu di SEA Games 2025.

Proliga 2026 akan bergulir mulai 10 Januari. Sebanyak tujuh tim di kategori putri akan ikut memeriahkan liga voli paling bergengsi di Tanah Air.

Di antara tujuh tim itu, terdapat lima pevoli cantik yang bisa mencuri perhatian. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Tampil di Proliga 2026

1. Syelomitha Afrilaviza Injilia Wongkar

Pevoli berbakat ini akan tampil untuk Jakarta Livin Mandiri di Proliga 2026. Syelomitha musim lalu memperkuat Bandung BJB Tandamata.

Perempuan berusia 17 tahun ini baru saja mengantarkan Timnas Voli Putri Indonesia meraih medali perunggu di SEA Games 2025. Patut dinanti seperti apa penampilannya di level klub.

2. Ersandrina Devega Salsabila

Pevoli satu ini akan kembali tampil untuk Jakarta Electric PLN di Proliga 2026. Perempuan yang akrab disapa Caca ini berposisi sebagai opposite hitter.

Kualitas permainannya tak perlu diragukan. Perempuan berusia 26 tahun ini sudah cukup malang melintang di dunia voli kendati masih berusia relatif muda.

3. Geofanny Eka Cahyaningtyas

Pevoli satu ini akan tampil di Proliga 2026 bersama Gresik Pupuk Indonesia. Geofanny sudah menjadi andalan sejak musim lalu atau di Proliga 2025.

Pemain satu ini berposisi sebagai middle blocker. Patut dinanti seperti apa penampilan perempuan berusia 20 tahun tersebut di kompetisi sesungguhnya.