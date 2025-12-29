Kisah Ardy B Wiranata, Peraih Medali Perak Olimpiade untuk Indonesia yang Pilih Jadi Warga Negara Kanada

Ardy B Wiranata memilih menjadi Warga Negara Kanada setelah pensiun. (Foto: PB Djarum)

KISAH Ardy B Wiranata, peraih medali perak Olimpiade untuk Indonesia yang memilih menjadi Warga Negara Kanada akan diulas Okezone. Ardy B Wiranata merupakan salah satu pebulu tangkis terbaik yang pernah dimiliki Indonesia.

Di eranya, Indonesia memiliki banyak tunggal putra berkelas dunia. Selain Ardy B Wiranata, Indonesia saat itu memiliki Alan Budikusuma, Joko Suprianto, Hariyanto Arbi, Eddi Kurniawan, Hermawan Susanto hingga Fung Permadi.

Ardy B Wiranata saat membela panji Indonesia. (Foto: PB Djarum)

Namun, dari nama-nama di atas, Ardy B Wiranata salah satu yang menonjol. Terbukti, pria kelahiran Jakarta, 10 Februari 1970 ini lolos ke final Olimpiade Barcelona 1992. Hebatnya, Ardy B Wiranata lolos ke final di usia yang sangat muda, yakni 22 tahun.

Sayangnya di partai puncak, Ardy B Wiranata gagal meraih medali emas. Bertemu Alan Budikusuma yang merupakan rekan senegaranya, Ardy B Wiranata kalah 12-15 dan 13-18.

1. Antar Indonesia Juara Piala Thomas

Sebelumnya atau di usia 19 tahun pada 1989, Ardy B Wiranata juga pernah finis runner-up di Kejuaraan dunia Bulu Tangkis. Bersua jagoan China Yang Yang, Ardy B Wiranata kalah 10-15, 15-2 dan 5-15.

Setelah itu atau pada 1991, Ardy B Wiranata pernah menjadi kampiun World Cup dan memenangkan medali emas SEA Games. Di level beregu, Ardy B Wiranata juga membantu Indonesia memenangkan trofi Piala Thomas 1994 dan 1996. Singkat kata, Ardy B Wiranata memutuskan pensiun sebagai pebulu tangkis profesional pada 2000 atau di usia 30 tahun.