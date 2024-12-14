5 Istri Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pasangan Hidup Taufik Hidayat

BERIKUT lima istri legenda bulu tangkis Indonesia yang cantiknya kebangetan. Salah satunya adalah pasangan hidup Taufik Hidayat.

Sisi lain kehidupan atlet bulu tangkis, termasuk para legenda, selalu menarik untuk diulas. Hal tersebut wajar mengingat saat ini atlet tidak hanya dilihat dari prestasinya di lapangan saja.

Lalu, siapa saja lima istri legenda bulu tangkis Indonesia yang cantiknya kebangetan? Simak ulasan berikut ini.

5. Sandra Arief (Hendra Setiawan)

Perempuan satu ini merupakan istri dari Hendra Setiawan. Sang suami baru akan pensiun pada Januari 2025. Namun, atlet asal Pemalang itu sudah dianggap sebagai salah satu legenda hidup.

Sandra dan Hendra diketahui menikah pada 2011. Pasangan itu kini dikaruniai tiga orang anak.

4. Agnes Amelinda Mulyadi (Marcus Gideon)

Perempuan satu ini merupakan istri dari Marcus Fernaldi Gideon. Keduanya diketahui menikah pada April 2018 di Jakarta.

Agnes tidak hanya cantik tetapi juga punya pekerjaan yang bergengsi sebagai seorang dokter. Keduanya sudah dikaruniai tiga orang anak.