HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal Veda Ega Pratama di Moto3 Brasil 2026: Sanggup Finis Podium?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |07:55 WIB
Jadwal Veda Ega Pratama di Moto3 Brasil 2026: Sanggup Finis Podium?
Veda Ega Pratama siap tempur di Moto3 Brasil 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)
JADWAL Veda Ega Pratama di Moto3 Brasil 2026 akan diulas Okezone. Setelah vakum tiga minggu, ajang balap Grand Prix (Moto3, Moto2 dan MotoGP) kembali bergulir akhir pekan ini. Kali ini, balapan rencananya digelar di Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Brasil pada 20-23 Maret 2026.

1. Balapan Pertama di Brasil sejak 1992

Setelah absen sejak 1992, ajang balapan Grand Prix kembali digelar di Brasil. Karena itu, bagi seluruh rider yang eksis di MotoGP, Moto2 dan Moto3, ini merupakan yang pertama bagi mereka eksis di Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania atau Sirkuit Interlagos.

Veda Ega Pratama melaju di Tes Pramusim Moto3 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

Berhubung seluruh pembalap baru pertama kali mengaspal di sirkuit ini, kesempatan bagi semua rider untuk memenangkan balapan. Jadi, apakah ini membuka peluang Veda Ega Pratama menembus podium untuk pertama kalinya di kelas Moto3?

Veda Ega Pratama yang baru berusia 17 tahun, mencatatkan performa luar biasa di balapan debut pada ajang Moto3 yang digelar di Sirkuit Buriram, Thailand pada Minggu, 1 Maret 2026 siang WIB.

Memulai balapan dari posisi lima, Veda Ega Pratama sanggup mempertahankan posisi tersebut hingga akhir balapan! Ia bahkan sempat beberapa lap menempati posisi tiga.

Pencapaian ini bahkan jauh lebih baik dari rekan setim Veda Ega Pratama di Honda Team Asia, Zen Mitani. Di saat Veda Ega Pratama menempati posisi lima, Zen Mitani terdampar di tangga 22!

 

