Legenda MotoGP Kaget Dengar Valentino Rossi Tak Pernah Kena Arm Pump

Dani Pedrosa kaget mendengar Valentino Rossi tidak pernah kena masalah arm pump (Foto: VR46)

LEGENDA MotoGP, Dani Pedrosa, kaget mendengar Valentino Rossi tak pernah kena arm pump yang biasa melanda pembalap motor. The Doctor mengaku semua karena beruntung semata.

Arm pump adalah kondisi medis berupa nyeri hebat, bengkak, dan kaku pada lengan bawah akibat aliran darah berlebih yang terjebak di dalam otot. Problem ini biasa dihadapi para pembalap motor.

Dani Pedrosa bertanya ke Valentino Rossi soal Marc Marquez (Foto: Youtube/MotoGP)

Maka dari itu, Pedrosa penasaran apakah Rossi yang punya karier hingga 20 tahun di MotoGP, pernah mengalami arm pump. Betapa terkejutnya The Little Spaniard mendengar jawaban pria asal Italia itu.

“Tidak pernah (kena arm pump),” kata Rossi dalam video yang beredar di laman resmi MotoGP, dikutip Rabu (18/3/2026).

“Tidak pernah? (Betul) tidak pernah?” tanya Pedrosa lagi dengan mimik terkejut.

“Tidak, saya tidak pernah kena arm pump,” tegas pria asal Tavullia itu.