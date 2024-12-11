4 Rekor yang Bisa Pecah di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Paling Diharapkan Fans Bulu Tangkis Indonesia

ADA 4 rekor yang bisa pecah di BWF World Tour Finals 2024 yang menarik untuk diketahui. Seperti yang diketahui, turnamen bulu tangkis penutup tahun yang kali ini digelar di Hangzhou, China, merupakan ajang yang paling dinanti setiap tahunnya.

Pada BWF World Tour Finals 2024, ada enam wakil Tanah Air yang akan berjuang memperebutkan gelar juara. Menariknya, sejumlah rekor pun bisa diciptakan para wakil Indonesia tersebut, begitu juga dari negara lain. Lantas apa saja rekor tersebut?

Berikut 4 Rekor yang Bisa Pecah di BWF World Tour Finals 2024:

4. Zheng Siwei/Huang Yaqiong Berpotensi Jadi Ganda Campuran dengan Gelar Terbanyak

chae yu jung dan zheng siwei foto bwf

Sejauh ini, Zheng Siwei/Huang Yaqiong sudah mengoleksi tiga gelar juara ganda campuran di BWF World Tour Finals, tepatnya di edisi 2019, 2022, dan 2023.

Jumlah tersebut sama dengan yang dimiliki ganda campuran Denmark, Joachim Fischer Nielsen/Christinna Pedersen. Kala itu Fischer/Pedersen menjuarai turnamen yang dulunya disebut BWF Super Series itu pada edisi 2009, 2012, dan 2013.

Andai juara lagi di BWF World Tour Finals 2024, maka Zheng/Huang bakal jadi ganda campuran dengan gelar terbanyak di turnamen tersebut.