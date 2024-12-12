Kisah Legenda Bulu Tangkis Ardy B Wiranata, Peraih Medali Olimpiade yang Lepas Status WNI

KISAH legenda bulu tangkis Ardy B Wiranata akan diulas dalam artikel ini. Peraih medali Olimpiade itu diketahui memutuskan melepas status warga negara Indonesia (WNI) yang dimilikinya.

Ya, Ardy merupakan sosok legendari di dunia bulu tangkis. Kiprah fantastis diukirnya selama aktif berkarier di dunia tepok bulu.

Bahkan, Ardy pernah menjadi salah satu pemain andalan Indonesia di sektor tunggal putra. Dia bahkan turut membawa harum nama Indonesia dengan meraih medali di Olimpiade Barcelona 1992.

Kala itu, Ardy meraih medali perak. Kepastian itu didapat usai dirinya lolos ke babak final Olimpiade Barcelona 1992.