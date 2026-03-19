Kisah The Big 4 Pebulu Tangkis Tunggal Putra, Masuk Daftar Pebulu Tangkis Paling Kaya di Dunia

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |11:55 WIB
Lee Chong Wei (kiri) dan Lin Dan anggota The Big 4 yang masuk daftar pebulu tangkis terkaya dunia. (Foto: Instagram/@leechongweiofficial)
KISAH The Big 4 pebulu tangkis tunggal putra yang masuk daftar pebulu tangkis paling kaya di dunia akan diulas Okezone. Istilah The Big 4 merujuk kepada empat pemain yang dominan atau menguasai era tertentu.

Pemain-pemain ini biasa bertemu di fase-fase akhir turnamen seperti semifinal atau final. Di era 2000-an awal, di sektor tunggal putra bulu tangkis dunia ada empat pebulu tangkis yang sering bentrok di fase-fase akhir turnamen, yakni Lin Dan, Lee Chong Wei, Taufik Hidayat dan Peter Gade.

1. Daftar Prestasi The Big 4 Tunggal Putra

LIn Dan (kanan) dua medali emas Olimpiade

Dari empat nama di atas, Lin Dan paling bersinar. Super Dan -julukan Lin Dan- tercatat lima kali juara dunia dan memenangkan dua medali emas Olimpiade nomor tunggal putra (Olimpiade Beijing 2008 dan Olimpiade London 2012).

Taufik Hidayat tidak kalah hebatnya. Ia masing-masing satu kali meraih gelar juara dunia (2005) dan medali emas Olimpiade Athena 2004. Ia juga dua kali meraih medali emas Asian Games 2002 dan 2006, persis seperti Lin Dan (2010 dan 2014).

Bagaimana dengan Peter Gade? Pencapaian terbaik Peter Gade adalah runner-up BWF World Championships 2001 serta lima kali juara Eropa.

Terakhir ada Lee Chong Wei. Pria bergelar Datuk ini tiga kali menyabet medali perak nomor tunggal putra di Olimpiade Beijing 2008, Olimpiade London 2012 dan Olimpiade Rio 2016. Meski begitu, ia mendapat julukan raja Superseries karena total memenangkan 69 gelar BWF Word Tour di sepanjang karier bulu tangkis profesional.

 

