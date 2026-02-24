Kisah Susy Susanti Berjuang Raih Surat Bukti WNI Setelah Menangkan Medali Emas Olimpiade Barcelona 1992

KISAH Susy Susanti berjuang meraih status Warga Negara Indonesia (WNI) setelah memenangkan medali emas Olimpiade Barcelona 1992 akan diulas Okezone. Status WNI sedang ramai diperbincangkan di media sosial.

Seorang perempuan berinisial DS mendapatkan kritikan tajam dari netizen di media sosial. Kritikan itu diterima setelah DS mengeluarkan kalimat “cukup saya yang WNI, anak-anakku jangan”.

Susy Susanti saat menangkan medali emas Olimpiade Barcelona 1992

Kalimat di atas kontras karena DS dan sang suami menempuh pendidikan di luar negeri melalui jalur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Indonesia. Sekadar diketahui, sumber dana pendidikan itu didapat salah satunya dari pajak negara.

1. Susy Susanti Menangkan Olimpiade Barcelona 1992

Susy Susanti memenangkan medali emas Olimpiade Barcelona 1992. Medali emas didapatkan setelah Susy Susanti menang 5-11, 11-5 dan 11-3 atas jagoan Korea Selatan, Bang Soo-hyun.

Kemenangan Susy Susanti terasa istimewa. Sebab, raihan itu merupakan medali emas pertama Olimpiade yang didapatkan Indonesia.

2. Belum Pegang SBKRI

Ketika mendapatkan medali emas Olimpiade Barcelona 1992, Susy Susanti belum mempunyai Surat Bukti Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Bagi yang belum tahu, SBKRI merupakan kartu identitas yang menunjukan pemiliknya adalah WNI keturunan, khususnya Tionghoa.