Kisah Cinta Legenda Tenis: Romansa Andre Agassi dan Steffi Graf, Pasangan Juara dengan Harta Rp4,4 Triliun Rupiah

DUNIA tenis tidak hanya menghadirkan persaingan sengit di lapangan, tetapi juga kisah cinta yang menjadi legenda. Salah satu yang paling terkenal adalah perjalanan romantis dua mantan petenis nomor satu dunia, Andre Agassi dan Steffi Graf.

Pasangan ini bukan hanya sukses dalam karier olahraga, tetapi juga membangun kehidupan keluarga yang harmonis sekaligus kekayaan fantastis setelah pensiun dari tenis profesional.

1. Kekaguman Lama Andre Agassi

Kisah cinta mereka sebenarnya dimulai dari kekaguman lama Agassi terhadap Graf. Pada akhir 1980-an hingga 1990-an, Graf merupakan ratu tenis dunia yang sangat dominan.

Petenis asal Jerman itu mencatat sejarah dengan meraih Golden Slam pada 1988, yakni menjuarai empat turnamen Grand Slam dan meraih medali emas Olimpiade dalam satu tahun kalender.

Sementara itu, Agassi yang dikenal flamboyan ternyata diam-diam mengagumi Graf dari jauh. Dalam autobiografinya, ia bahkan mengaku sudah lama menyukai sosok Graf sebelum mereka benar-benar dekat.

Namun, perjalanan cinta mereka tidak langsung berjalan mulus. Pada 1997, Agassi sempat menikah dengan aktris Hollywood Brooke Shields. Pernikahan itu hanya bertahan dua tahun sebelum akhirnya mereka bercerai pada 1999.

2. Mulai Dekat pada 1999

Setelah perceraiannya, Agassi mulai mendekati Graf. Pada 1999, keduanya mulai menjalin komunikasi lebih intens.

Kedekatan mereka berkembang cepat karena memiliki banyak kesamaan pengalaman. Keduanya sama-sama menjadi bintang tenis dunia yang harus menghadapi tekanan besar dari media, sponsor, hingga ekspektasi publik. Dari hubungan tersebut, cinta di antara mereka akhirnya tumbuh.