Pemain Timnas Indonesia Nathan Tjoe A-On Banjir Pujian Kelar Laga Top Oss vs Willem II

Nathan Tjoe A-On muncul sebagai pemain andalan Willem II. (Foto: Instagram/@nathantjoeaon)

PENGAMAT Willem II, Dolf van Aert, memuji pemain Timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On yang tampil apik dalam laga Willem II versus Top Oss. Dolf van Aert mengakui Nathan Tjoe A-On mampu menjaga lini pertahanan Willem II dengan baik.

Willem II menyikat Top Oss 3-1 dalam lanjutan Liga 2 Belanda 2025-2026. Laga itu digelar di Stadion Frans Heesen, Oss, Belanda pada Sabtu 14 Maret 2026.

Dalam pertandingan itu, Willem II tampil ciamik dengan mencetak tiga gol via Devin Haen (22', 34'), dan Nick Doodeman (39'). Sementara itu, tim tuan rumah hanya mampu mencatatkan satu gol lewat Tijmen Wildeboer (60').

1. Konsistensi Hasil Willem II

Kemenangan ini menunjukan konsistensi Willem II yang belum terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir. Van Aert mengakui, Willem II tampil apik dalam pertandingan ini.

Mulai dari lini belakang hingga ke depan, pengamat Belanda itu menilai hampir sempurna. Van Aert tak ketinggalan memuji Nathan Tjoe-A-On dan rekannya Justin Hoogma.

"Di lini belakang, Justin Hoogma dan Nathan Tjoe-A-On bermain sangat baik; di lini tengah, Anass Zarrouk memberikan agresivitas dan permainan yang apik, sementara Calvin Twigt juga bermain bagus," kata Van Aert, Okezone mengutip dari Berantas Dagblad, Rabu (18/3/2026).