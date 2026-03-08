Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Selalu Bahagia Tiap Kali Berada di Masjid

Sabina Altynbekova selalu bahagia tiap kali berada di masjid. (Foto: Instagram/@altynbekova_20)

KISAH Sabina Altynbekova, pevoli muslim supercantik yang selalu bahagia tiap kali berada di masjid akan diulas Okezone. Nama Sabina Altynbekova pertama kali mencuat ketika tampil Asian Junior Championships 2014 bersama Kazakhstan.

Di Indonesia, nama Sabina Altynbekova menjadi sorotan saat membela Kazakhstan di Asian Games 2018. Selain parasnya yang cantik, Sabina Altynbekova juga memiliki skill voli mumpuni.

1. Penganut Agama Islam yang Taat

Sabina Altynbekova dikenal sebagai penganut agama Islam yang taat, khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Pevoli 29 tahun ini sering membagikan momen sedang beribadah di dalam masjid.

"Agama saya adalah Islam, saya selalu berharap kepada Allah," kata Sabina Altynbekova dalam salah satu unggahan di instagram pribadinya, @altynbekova_20.

"Sekitar masjid, tempat yang sangat indah,” lanjut pevoli cantik yang memiliki tinggi badan 182 sentimeter ini.

2. Sabina Altynbekova Berstatus Tanpa Klub

Sabina Altynbekova pernah berkarier voli di banyak negara. Sebut saja Almaty (Kazakhstan), GSS Sunbeams (Jepang), Almaty (Kazakhstan), Al Wassl (UEA), VolAlto 2.0 Caserta (Italia), Yogya Falcons (Indonesia) dan VK Astana (Kazkahstan).