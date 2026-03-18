Kisah Marcus Gideon, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Serius Pikirkan Comeback Usai Dapat Pesan Terakhir dari Ayah

KISAH Marcus Fernaldi Gideon menarik diulas. Legenda bulu tangkis Indonesia ini serius pikirkan comeback untuk bermain lagi sebagai pebulu tangkis profesional.

Hal ini ingin dilakukan Marcus usai dapat pesan terakhir dari sang ayahanda. Diketahui, ayah Marcus yang juga sosok legendaris di dunia bulu tangkis, yakni Kurniahu Gideon, meninggal dunia pada 29 Januari 2026.

1. Pikirkan Comeback

Ya, Marcus secara mengejutkan mengungkapkan keinginannya untuk kembali melakoni pertandingan bulu tangkis. Sejumlah faktor melatarbelakangi keinginan ini.

Salah satunya adalah pesan dari sang ayah sebelum meninggal dunia. Marcus mengungkapkan bahwa mendiang ayahnya sempat memintanya untuk kembali bermain bulu tangkis.

"Papa sebelum meninggal ngomongnya ya disuruh main lagi gitu, saya juga jadi bingung kan. Iya pas di ICU (papa), kayak suruh main lagi. Ya ada sih (comeback) cuma kan ya enggak tahu kan, kita lihat ke depannya bagaimana," ungkap Marcus.

Marcus pun mempertimbangkan serius peluang comeback ini. Bahkan, dia mengaku sudah hubungi pelatih ganda putra Pratama PBSI, Chafidz Yusuf. Dia membicarakan peluang untuk bermain lagi.

"Sempat tanya ke Mas Chafidz (Yusuf), kalau ada kesempatan. Saya bilang kalau ada yang nganggur yang kira-kira layak ya boleh, kalau yang nggak ya jangan dipaksakan," tutur Marcus.