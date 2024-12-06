Advertisement
HOME SPORTS NETTING

8 Pebulutangkis Top Dunia yang Resmi Gantung Raket pada 2024, Nomor 1 Eks Raja Bulu Tangkis Dunia!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |16:47 WIB
8 Pebulutangkis Top Dunia yang Resmi Gantung Raket pada 2024, Nomor 1 Eks Raja Bulu Tangkis Dunia!
Kento Momota dan Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

8 pebulutangkis top dunia yang resmi gantung raket pada 2024 menarik diulas. Salah satunya ada eks raja bulu tangkis dunia.

Tahun 2024 memang menjadi tahun yang begitu kompetitif bagi dunia bulu tangkis. Sebab, banyak pebulutangkis yang bangkit dan banyak pula pemain muda yang membuat banyak kejutan dengan menyaingi para pemain senior.

Namun di sisi lain, tahun ini menjadi tahun yang cukup menyedihkan. Sebab, tidak sedikit pebulutangkis top yang akhirnya pensiun pada tahun ini. Alasannya pun beragam. Ada yang demi keluarga, cedera, dan lain sebagainya.

Terbaru, ada nama Hendra Setiawan yang mengumumkan keputusannya untuk pensiun melalui laman Instagram pribadinya. Karena faktor usia dan sebagainya, tandem Mohammad Ahsan ini secara resmi akan pensiun setelah ajang Indonesian Masters 2025 yang akan menjadi turnamen terakhirnya.

Selain Hendra, beberapa pebulutangkis top dunia juga pensiun pada 2024 ini. Beberapa di antaranya sudah pensiun sejak beberapa bulan lalu. Beberapa yang lain akan gantung raket setelah BWF World Tour Finals nanti. Siapa saja mereka?

Berikut 8 Pebulutangkis Top Dunia yang Resmi Gantung Raket pada 2024:

8. Kevin Sanjaya

Kevin Sanjaya Sukamuljo

Salah satu ganda putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, Kevin Sanjaya memutuskan pensiun pada Mei 2024. Keputusan ini diambil oleh Kevin salah satunya karena cedera yang dialami dirinya dan Marcus Gideon yang tak kunjung pulih.

7. Marcus Gideon

Marcus Fernaldi Gideon

Sebelum Kevin Sanjaya, pasangannya, yakni Marcus Gideon, terlebih dahulu memilih untuk pensiun. Marcus memilih gantung raket karena ia telah puas dengan capaiannya dan ingin lebih banyak waktu dengan keluarga. Selain itu, cederanya yang tak kunjung sembuh juga menjadi alasan lainnya.

Halaman:
1 2 3
