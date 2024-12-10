Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Hendrawan, Legenda Bulu Tangkis yang Pilih Pulang ke Indonesia Usai Mundur dari BAM Malaysia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |16:38 WIB
Kisah Hendrawan, Legenda Bulu Tangkis yang Pilih Pulang ke Indonesia Usai Mundur dari BAM Malaysia
Hendrawan memutuskan jadi pelatih bulu tangkis di PB Djarum (Foto: Instagram/@hendrawanbadminton)
A
A
A

KISAH Hendrawan, legenda bulu tangkis yang pilih pulang ke Indonesia usai mundur dari BAM Malaysia, menarik untuk diulas. Kini, nasibnya sudah diketahui.

Lee Chong Wei memeluk Hendrawan (Foto: Instagram/@leechongweiofficial)
Lee Chong Wei memeluk Hendrawan (Foto: Instagram/@leechongweiofficial)

Kabar mengejutkan muncul pada 1 Oktober 2024. Hendrawan memutuskan mundur sebagai pelatih tunggal putra BAM Malaysia.

“Ada perjumpaan ada perpisahan. Akhirnya tahun ini adalah tahun terakhir saya di Malaysia,” tulis Hendrawan dalam akun Instagram pribadinya, @hendrawanbadminton.

“Terima kasih saya ucapkan kepada BAM, saya masih ingat ketika pertama kali saya datang di Malaysia saya diterima dengan baik, dan saya ingin mengakhirinya dengan baik juga,” imbuh pria asal Indonesia itu.

Tidak dijelaskan dengan pasti alasan Hendrawan mundur. Ia disebut-sebut ingin memajukan bulu tangkis Tanah Air atau Indonesia.

Setelah dua bulan berlalu, masa depan Hendrawan akhirnya diketahui. Lewat akun Instagram pribadinya, ia sudah menyatakan akan melatih di PB Djarum.

 

