Kisah Pebulu Tangkis Tony Gunawan, Putuskan Lanjutkan Kuliah Teknik di Amerika Serikat Usai Keluar Pelatnas PBSI

KISAH pebulu tangkis Tony Gunawan yang memutuskan melanjutkan kuliah teknik di Amerika Serikat menarik untuk dibahas. Apalagi keputusan yang membuat Tony terpaksa cabut dari Pelatnas PBSI tersebut kala itu membuat pencinta bulu tangkis Tanah Air terkaget-kaget.

Seperti yang diketahu, Tony Gunawan akan selalu terukir dalam tinta emas sejarah bulu tangkis Indonesia. Pasalnya ia adalah salah satu ganda putra terbaik yang pernah dimiliki Tanah Air, prestasi terbaik jelas terjadi saat ia bersama Candra Wijaya berhasil mengibarkan bendera Merah Putih di podium tertinggi Olimpiade Sydney 2000.

Namun, di tengah kejayaannya, Tony mengambil langkah berani yang mengubah garis hidupnya secara drastis.

1. Mengejar Pendidikan di Negeri Paman Sam

Setelah mengoleksi gelar juara Olimpiade dan Kejuaraan Dunia, Tony Gunawan tidak lantas berpuas diri di zona nyaman. Ia memilih untuk menjajaki babak baru dalam hidupnya dengan memprioritaskan pendidikan. Pada tahun 2002, Tony memutuskan untuk terbang ke Amerika Serikat guna melanjutkan studinya.

Sembari menempuh pendidikan di bangku kuliah, gairah Tony terhadap bulu tangkis tidak padam. Di Negeri Paman Sam, ia mulai melatih di Orange County Badminton Club sepanjang periode 2002 hingga 2004.

Statusnya sebagai pemegang green card saat itu memungkinkannya untuk tetap aktif di dunia tepok bulu, meski fokus utamanya adalah menyelesaikan sekolah.