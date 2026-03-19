Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Tony Gunawan, Putuskan Lanjutkan Kuliah Teknik di Amerika Serikat Usai Keluar Pelatnas PBSI

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |03:01 WIB
Legenda bulu tangkis Indonesia, Tony Gunawan (tengah) bersama Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan. (Foto: Instagram/t_gun75)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis Tony Gunawan yang memutuskan melanjutkan kuliah teknik di Amerika Serikat menarik untuk dibahas. Apalagi keputusan yang membuat Tony terpaksa cabut dari Pelatnas PBSI tersebut kala itu membuat pencinta bulu tangkis Tanah Air terkaget-kaget.

Seperti yang diketahu, Tony Gunawan akan selalu terukir dalam tinta emas sejarah bulu tangkis Indonesia. Pasalnya ia adalah salah satu ganda putra terbaik yang pernah dimiliki Tanah Air, prestasi terbaik jelas terjadi saat ia bersama Candra Wijaya berhasil mengibarkan bendera Merah Putih di podium tertinggi Olimpiade Sydney 2000.

Namun, di tengah kejayaannya, Tony mengambil langkah berani yang mengubah garis hidupnya secara drastis.

1. Mengejar Pendidikan di Negeri Paman Sam

Setelah mengoleksi gelar juara Olimpiade dan Kejuaraan Dunia, Tony Gunawan tidak lantas berpuas diri di zona nyaman. Ia memilih untuk menjajaki babak baru dalam hidupnya dengan memprioritaskan pendidikan. Pada tahun 2002, Tony memutuskan untuk terbang ke Amerika Serikat guna melanjutkan studinya.

Tony Gunawan Ist

Sembari menempuh pendidikan di bangku kuliah, gairah Tony terhadap bulu tangkis tidak padam. Di Negeri Paman Sam, ia mulai melatih di Orange County Badminton Club sepanjang periode 2002 hingga 2004.

Statusnya sebagai pemegang green card saat itu memungkinkannya untuk tetap aktif di dunia tepok bulu, meski fokus utamanya adalah menyelesaikan sekolah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/40/3207572/marcus_fernaldi_gideon-WVjx_large.jpg
Kisah Marcus Gideon, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Serius Pikirkan Comeback Usai Dapat Pesan Terakhir dari Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/40/3207504/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_jepang_aya_ohori_yang_menjadikan_taufik_hidayat_sebagai_role_model-dxfX_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Jepang Aya Ohori, Jadikan Taufik Hidayat sebagai Role Model dalam Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/40/3207500/marcus_gideon_dapat_sambutan_hangat_saat_berlatih_di_malaysia-wshd_large.jpg
Numpang Latihan di Malaysia, Marcus Gideon Dapat Sambutan Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/40/3207430/marcus_fernaldi_gideon-DYyQ_large.jpg
Kisah Marcus Gideon Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Mendadak Latihan di Malaysia, Sinyal Comeback?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/40/3207187/yeremia_erich_yoche_yacob_rambitan-P6cx_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Yeremia Rambitan, Segera Lepas Masa Lajang Setelah Resmi Keluar Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/40/3207034/taufik_hidayat_bersama_saina_nehwal-TLk7_large.jpg
Kisah Saina Nehwal, Mantan Ratu Bulu Tangkis India yang Jatuh Hati pada Pesona Backhand Taufik Hidayat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement