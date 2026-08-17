3 Pembalap yang Curi Perhatian Marc Marquez pada MotoGP 2027

JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menyebut 3 perpindahan pembalap yang menarik perhatiannya untuk MotoGP 2027.

Diketahui, musim depan MotoGP akan memasuki era baru. Para pembalap akan menggunakan motor 850 cc dan ban Pirelli.

Banyak pembalap yang berganti tim pada musim depan. Dari 10 kursi tim pabrikan, hanya sang juara bertahan Marquez (di Ducati) dan Marco Bezzecchi (di Aprilia) yang tetap bertahan di tim mereka saat ini.

1. 3 Pembalap Curi Perhatian

Saat diminta menyebutkan perpindahan pembalap yang paling menarik untuk musim mendatang, pembalap asal Spanyol itu memilih tiga nama.

Nama-nama tersebut adalah calon rekan setimnya, Pedro Acosta, yang pindah ke Ducati dari KTM; rekan setimnya saat ini.

Kemudian Pecco Bagnaia, yang beralih ke Aprilia (tim yang saat ini memimpin klasemen) dan mantan juara dunia dari Yamaha, Fabio Quartararo, yang direkrut mantan tim Marquez, Honda.

Pedro Acosta. (Foto: Instagram/37pedroacosta)

"Apakah kita bicara soal pembalap? Karena menurut saya, ban-lah (perubahan yang paling menarik-)!" ujar Marquez melansir Crash, Senin (17/8/2026).

"Tapi soal pembalap, tentu saja, Pedro akan menjadi salah satu talenta paling menarik yang pindah ke motor juara," ucapnya.

Menurutnya, pindahnya Quartararo ke tim Honda juga menjadi hal yang menarik. Ia menantikan performa mantan juara dunia tersebut dengan motor baru Honda.

"Lalu, menarik untuk melihat bagaimana performa Fabio bersama Honda, dan bagaimana Honda mengembangkan motor barunya.

"Jika Fabio mendapatkan motor yang kompetitif, dia akan melaju cepat. Jika Pedro mendapatkan motor yang kompetitif, dia juga akan cepat," tuturnya.