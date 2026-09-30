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Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Rabu 30 September Pukul 21.00 WIB: Raih 4 Emas, Indonesia Capai Target!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |21:01 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Rabu 30 September Pukul 21.00 WIB: Raih 4 Emas, Indonesia Capai Target!
Simak klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026 hingga Rabu (30/9/2026) pukul 21.00 WIB (Foto: NOC Indonesia)
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KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2026 hingga Rabu (30/9/2026) pukul 21.00 WIB sudah diketahui. Kontingen Indonesia berhasil mencapai target 4 emas!

Tambahan satu keping medali emas itu diraih dari cabang olahraga (cabor) panjat tebing. Desak Made Rita Kusuma Dewi berhasil jadi yang terbaik di nomor women’s speed.

Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali emas di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali emas di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Bertanding di Portmesse Nagoya Exhibition Hall 1, Nagoya, Jepang, Rabu (30/9/2026) sore WIB, Desak Made mencetak waktu tercepat 6,062 detik. Itu sekaligus menjadi rekor di Asian Games.

1. Capai Target

Keberhasilan Desak Made membuat raihan Kontingen Indonesia kini menjadi 4 medali emas. Untuk sementara, Merah Putih naik ke tangga ke-13 dengan total 31 medali.

Sumbangan Desak Made sekaligus memastikan Kontingen Indonesia mencapai target yang ditetapkan Kemenpora RI dan NOC Indonesia. Walau begitu, kans menambah pundi-pundi emas masih terbuka.

Panjat tebing masih akan mempertandingkan nomor men’s speed pada Kamis 1 Oktober 2026. Medali emas diharapkan dapat diraih Aditya Tri Syahria atau Veddriq Leonardo yang turun di nomor tersebut.

 

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