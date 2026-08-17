Ayah Jorge Lorenzo Tetap Favoritkan Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2026: Kalau Bukan Dia, Jorge Martin!

PERSAINGAN menuju gelar juara dunia MotoGP 2026 semakin seru memasuki paruh kedua. Chicho Lorenzo tetap menjagokan Marc Marquez untuk mempertahankan titelnya musim ini!

Marquez baru saja menjalani pekan buruk dengan hanya finis ketujuh di MotoGP Inggris 2026. Pria berusia 33 tahun itu mengoleksi 200 poin dan bertengger di posisi empat klasemen sementara.

MotoGP Inggris 2026 sendiri dimenangi oleh Raul Fernandez. Posisi dua ditempati Jorge Martin dan Marco Bezzecchi melengkapi podium di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Inggris, Minggu 9 Agustus 2026.

1. Klasemen MotoGP 2026

Hasil itu mengukuhkan posisi Martin di puncak klasemen MotoGP 2026 dengan 240 poin. Marquez memang tertinggal hingga 40 poin tapi Chicho Lorenzo enggan buru-buru mencoretnya.

“Jorge Martin menguatkan posisinya, tetapi Bezzecchi (hanya berselisih) 31 poin dan (Ai) Ogura (hanya berselisih) 37. Marc Marquez di posisi empat, terpaut 40 angka,” kata ayah dari Jorge Lorenzo itu, dikutip dari Motosan, Senin (17/8/2026).

“Orang-orang tidak benar-benar tahu Marc Marquez. Dia selalu bisa melakukan comeback yang kuat,” imbuh pria berkebangsaan Spanyol itu.