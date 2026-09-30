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Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Rabu 30 September 2026 Pukul 13.00 WIB

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |13:10 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Rabu 30 September 2026 Pukul 13.00 WIB
Desak Made berpotensi meraih medali emas untuk kontingen indonesia hari ini. (Foto: Instagram/@desakmaderita01)
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KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2026 hingga Rabu (30/9/2026) pukul 13.00 WIB akan diulas Okezone. Kontingen Indonesia untuk sementara tertahan di posisi 15 klasemen sementara dengan koleksi 3 emas, 7 perak dan 20 perunggu.

Atlet Indonesia terakhir yang meraih medali adalah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Pasangan ini meraih medali emas di cabang olahraga bulu tangkis nomor ganda putra pada Selasa, 29 September 2026 sore WIB.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin meraih medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin meraih medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

1. Potensi Tambah Medali

Hari ini, sejumlah kontingen Indonesia masih bersaing di beberapa cabang olahraga. Dari sekian atlet yang bertanding, Desak Made Rita Kusuma Dewi berpeluang meraih medali emas cabang olahraga panjat tebing nomor speed putri.

Desak Made akan tampil di babak perempatfinal pada hari ini Rabu (30/9/2026) pukul 18.12 WIB. Ia lolos ke perempatfinal setelah tampil impresif di babak kualifikasi pada Selasa 29 September 2026 siang WIB. Ia mencatatkan 6,29 detik dan menempati posisi tiga kualifikasi.

Lantas, siapa saja atlet panjat tebing yang menempati dua posisi teratas? Posisi puncak ditempati atlet asal China, Deng Lijuan, yang mencatatkan 6,23 detik. Sementara itu, di posisi dua atlet asal Korea Selatan, Jeong Ji-min yang mengemas 6,25 detik.

Desak Made Rita Kusuma Dewi berpeluang meraih medali emas Asian Games 2026 nomor speed putri karena memiliki catatan impresif di Benua Kuning. Ia tercatat sebagai pemegang rekor Asia dengan catatan waktu 6,07 detik.

 

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